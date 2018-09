« Villa Panarea », 25 logements de standing

Intimiste et élégante, « Villa Panarea » est une résidence Varoise de caractère qui propose 20 appartements du T2 au T3 duplex et 5 villas T4 duplex. Chaque logement possède son entrée indépendante, des prestations soignées et s’ouvre sur de belles terrasses ou d’agréables jardins privatifs.

Imaginés dans le respect des nouvelles normes énergétiques et thermiques, les logements répondent aux exigences de la RT 2012.

Prix et prestations. Les appartements sont proposés à la vente – parking extérieur et/ou box compris – à partir de 184 900 € pour les T2, 239 900 € pour les T3 et 374 900 € pour les villas.

Les travaux débuteront au 1er trimestre 2019, pour une livraison prévue au 4ème trimestre 2020.

Au cœur de la commune du Pradet, entre Toulon et Hyères

« Villa Panarea » jouit d’un emplacement idéal, à proximité des commerces et des écoles, mais aussi à 3 minutes d’une petite crique à l’eau turquoise.

Située entre Toulon et Hyères, Le Pradet est un authentique village provençal, qui bénéficie de 7 km de côte ponctuée de criques naturelles et bordées de pins. La ville offre une multitude d’activités nautiques, pédestres et culturelles comme la grotte bleue de San Peyre, inscrite depuis 2014 au patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée de la mine de Cap Garonne ou la galerie d’Art Cravero.