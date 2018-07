Le Groupe Gambetta commercialise un nouveau programme à Carros, Route des Plans, intitulé « Le Pré Carré ». La résidence comporte, au sein d’un bâtiment de 3 étages, 45 appartements, dont 12 logements locatifs sociaux et 33 appartements en accession privée, ainsi qu’une salle polyvalente et un commerce en rez-de-chaussée. Le début des travaux est prévu au 1er trimestre 2019 pour une livraison au 4ème trimestre 2020.

45 nouveaux logements, le long de la plaine du Var

Sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur, au sein d’un nouveau quartier dynamique et verdoyant, va s’édifier une résidence mixte de 45 logements, mêlant 33 appartements en accession privée et 12 logements locatifs sociaux, ainsi qu’une salle polyvalente et un commerce en rez-de-chaussée. Conçu par le cabinet Atelier Verant, l’architecture moderne du bâtiment allie avec subtilité le mélange des matières et les couleurs sobres et élégantes de la façade.

Du studio au 3 pièces, les appartements s’ouvrent sur des balcons dotés de brise vues ajourés, créant des jeux d’ombre et de lumière. Les appartements du dernier étage disposent d’un accès aux parties végétalisées de la toiture, offrant de belles vues dégagées sur la vallée du Var et les collines avoisinantes.

« Entre la route des Plans et le village St Pierre, Carros et son nouveau quartier aménagé de résidences, commerces et commodités, offre un cadre de vie alliant proximité et facilité, explique Richard Molinié, Directeur général de Gambetta PACA. Bénéficiant du dynamisme économique de la plaine du Var, « Le Pré Carré » est conçu comme un phare, un point culminant tourné vers le grand paysage », conclut-il.

Prix et prestations. Les appartements sont proposés à la vente à partir de 118 000 € pour les studios, 160 000 € pour les T2 et 242 000 € pour les T3. Tous les appartements sont conformes à la RT 2012, et les résidents bénéficieront en outre d’un parking privatif en sous-sol de 82 places.