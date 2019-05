Une architecture d’inspiration classique en symbiose avec un environnement paysager préservé

« Les Allées de Flore » comprennent 27 logements : 16 en accession et 11 locatifs sociaux, répartis sur 4 bâtiments de 2 étages avec combles aménagés offrant pour la plupart d’agréables espaces extérieurs (balcons ou jardins privatifs). Dessinées par Christophe Chaplain, les façades font la part belle aux matériaux pérennes (garde-corps en métal ouvragé, volets en bois). Elles mettent l’accent sur le contraste entre enduits clairs et briques de parement « champagne », et toitures en tuiles rouge-brun.

L’ensemble s’intègre à un parc paysager sécurisé, planté de marronniers, sycomores et acacias pour favoriser l’intimité des résidents. Le programme comporte également 34 places de stationnement, et respecte les exigences de la RT 2012.

Prix. Les appartements en accession sont proposés à la vente (parking compris) à partir de 212 000 € pour les studios, 299 000 € pour les 2 pièces, 423 000 € pour les 3 pièces (388 000 € pour les 3 pièces duplex), 488 000 € pour les 4 pièces (528 000 € pour les 4 pièces duplex) et 547 000 € pour les 5 pièces duplex.

Marly-le-Roi : un cadre de vie ressourçant à 20 km de Paris

A 30 minutes du quartier d’affaires de La Défense en Transilien L et à 10 km de Versailles, Marly-le-Roi offre une qualité de vie rare en Ile-de-France : la commune jouxte une forêt domaniale de 2000 hectares, véritable « poumon vert » des Yvelines. Desservie par les autoroutes A 13 et A 86 et plusieurs lignes de transports en commun, Marly-le-Roi est principalement résidentielle.

Fiche technique Les Allées de Flore

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : Christophe Chaplain

Nombre de logements : 27 logements

Nombre de places de stationnement : 34 sur 2 niveaux (21 en sous-sol et 13 en extérieur)