Le long de l’avenue Sonia Delaunay, boulevard urbain qui reliera la future gare du Grand Paris Express à la départementale 4, le Groupe Gambetta lance la commercialisation de la résidence « Les Jardins d’Adonis » de 139 logements, du studio au 5 pièces, à destination mixte – acquisition, investissement et logements sociaux –. La livraison de l’opération est prévue pour le 3e trimestre 2021.

Une offre mixte initiée en partenariat avec Coopimmo

« Coopimmo a choisi de s’associer avec le Groupe Gambetta pour la réalisation de ce programme immobilier d’envergure de 139 logements sur une assiette foncière appartenant en partie à la commune », relate Cyril Bouillot, Directeur de la Promotion Île-de-France du Groupe Gambetta.

Le programme immobilier se compose de 54 logements en accession classique, 47 logements locatifs intermédiaires (acquis et administrés par In’Li) et 38 logements locatifs sociaux (acquis et gérés par IDF Habitat) répartis sur 3 bâtiments de 4 et 6 étages.

Une architecture moderne et lumineuse liée au paysage qui l’entoure et l’anime

Cet ensemble architectural propose des appartements généreux qui se prolongent tous, à l’exception des studios, par des balcons, terrasses, loggias ou jardins et débouchent sur un vaste cœur d’ilot paysager.

Architecturalement, le projet fait écho au quartier et à son histoire : l’ensemble arborera des linéaires de façades similaires à ceux des immeubles voisins (briques blanches et grises en parement, volets coulissants en aluminium, encadrements de fenêtres en brique et tôles laquées).

Chaque logement bénéficie de sa place de parking en souterrain et chaque immeuble dispose de locaux pour les vélos et poussettes. La démarche qualité environnementale engagée dans ce programme est le niveau RT 2012.

Prix. Les appartements en accession sont proposés à la vente – prix TTC TVA 5.5% – à partir de 102 000 € pour les studios, 117 000 € pour les 2 pièces, 167 000 € pour les 3 pièces, 209 000 € pour les 4 pièces et 269 000 € et 269 000 € pour les 5 pièces.

Champigny-sur-Marne : un cadre de vie privilégié sur le tracé du Grand Paris Express

À quelques kilomètres au sud-est de Paris, Champigny-sur-Marne est une commune dynamique et verdoyante. L’habitat y est très diversifié et les méandres de la Marne lui permettent de bénéficier d’un cadre de vie paisible, renforcé par la présence de nombreux parcs et d’infrastructures de loisirs (golf, tennis, volleyball). « Les Jardins d’Adonis » est en outre située à proximité immédiate de groupes scolaires, du Marché de Coeuilly, du parc du plateau et de la médiathèque Gérard Philippe.

Déjà bien desservie par les transports en commun (RER A et E, réseau de bus), l’ouverture de 2 stations du Grand Paris Express sur le territoire dès 2022 bénéficiera encore au dynamisme de la Ville. Les autres grands projets en cours, comme le projet de transport Altival ou la rénovation urbaine du quartier de Bois l’Abbé, transforment ce territoire et dessinent déjà, en concertation avec les Campinois, la ville de demain.

Fiche Technique « Les Jardins d’Adonis »