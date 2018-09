Une opération d’envergure pour le pionnier du logement coopératif

« Erdre Rive Gauche » fait le lien entre le secteur aménagé par Nantes Métropole Aménagement et l’existant, en déployant plus de 200 m de façades le long de la rue Barbara qui s’étend de l’église jusqu’à l’intérieur de l’écoquartier Erdre-Porterie.

Composé de 5 bâtiments de 2 et 3 étages, le programme se divise pour mieux se fondre dans son environnement. Conçu par le cabinet d’architecture Franklin Azzi (conception) et ACDM Architecture (exécution), il comprend 87 appartements – dont 19 dédiés au locatif social et 68 destinés à l’habitation principale ou l’investissement locatif – ainsi qu’un pôle commercial de 9 commerces en pied d’immeubles et d’un supermarché de quartier de plus de 2000 m².

« « Erdre Rive Gauche » propose d’apprécier la ville côté nature et de profiter d’un logement moderne, fonctionnel, économe et durable. » affirme Eric Zaimeche, Directeur Commercial du Groupe Gambetta.

Prix et prestations

Du T1 au T4, avec des surfaces comprises entre 32 et 82 m², les appartements sont prolongés par de profonds balcons ou de généreuses loggias. Ils bénéficient en outre d’un parking couvert de 115 places.

Les logements sont proposés à la vente – parking compris – à partir de 87 000€ pour les studios de 32 m², 147 000€ pour les T2 de 40 m², 195 000€ pour les T3 de 59 m² et 310 000€ pour les T4 de 82 m². Les premières livraisons sont prévues fin 2020.