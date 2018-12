Ce jeudi 13 décembre, Pascal Auzenat, Directeur de l’agence de Tours du Groupe Gambetta, Bruno Fievet, Directeur Général de Coopéa, et Vincent Morette, Maire de Montlouis-sur-Loire, ont inauguré un programme mixte comprenant la résidence « Jazz » de 40 appartements, en accession libre et 23 logements locatifs sociaux, et la résidence « Les Mélodies », 22 maisons individuelles vendues en prêt social location-accession.