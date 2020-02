Courant décembre, le Groupe Gambetta a livré « Factory », une résidence composée de 45 logements dont 43 appartements et 2 maisons individuelles. La vocation de ce programme, nouveau symbole de l’engagement du Groupe Gambetta en faveur de l’accession à la propriété pour le plus grand nombre : proposer une résidence mixte, mêlant accession abordable (en prêt social location-accession - PSLA) et accession libre.

Un programme tourné vers la mixité sociale

Située rue du Luxembourg, sur la rive nord de la Loire, Factory déploie 22 logements en PSLA (dont 2 maisons individuelles) et 23 logements en accession libre.

Pensés par l’agence ARCADEA Atelier d’architecture, les logements collectifs (du T2 au T3) disposent de généreux balcons et terrasses ; un espace vert est également réservé aux résidents. Les maisons individuelles, toutes composées de 4 pièces, s’ouvrent sur des jardins privatifs.

La résidence, conforme aux obligations de la RT2012, est éligible au dispositif Pinel, ainsi qu’à l’exonération de la taxe foncière pendant 15 ans. Factory offre en outre 45 places de stationnement.

Le quartier Saint-Symphorien : un secteur chargé d’histoire et un cadre de vie préservé

Le programme se dresse au cœur du quartier Saint-Symphorien, reconnu pour sa richesse patrimoniale : cet ancien village abrite en effet plusieurs sites classés Monuments Historiques, dont l’ancien couvent des Capucins et l’église Saint-Symphorien (emblématique par son portail de style renaissance, daté de 1567).

Riverain des quartiers de l’Europe et de Monconseil, ce secteur connaît aujourd’hui une nouvelle dynamique.

A proximité de la piscine du Mortier et du complexe sportif de Vaucanson, Factory permet un accès rapide au centre commercial de la Petite Arche et au Lycée François Clouet, ainsi qu’aux transports en commun (tramway et bus).