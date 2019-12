Une architecture d’inspiration classique au cœur d’un environnement paysager préservé

« HORIZON MARLY » comprend 30 logements répartis sur 4 bâtiments de 2 étages avec combles aménagés offrant pour la plupart d’agréables espaces extérieurs (balcons, terrasses en attique, jardins privatifs), aux orientations étudiées pour un ensoleillement maximal. Dessinées par Christophe Chaplain, les façades font la part belle aux matériaux pérennes (parements en zinc, volets en bois, garde-corps en métal ouvragé).

L’écriture architecturale du programme met l’accent sur le contraste entre enduits de teintes claires et toitures en tuiles rouge-brun. Nichée sur les hauteurs de la ville, au cœur d’un parc arboré, la résidence s’ouvre sur un environnement calme et verdoyant. Les appartements offrent des prestations de standing (chape acoustique, chaudière individuelle à compensation, parquet dans les pièces de vie, carrelage de grande hauteur dans les pièces d’eau). Le programme comporte 45 places de stationnement (toutes en sous-sol), et respecte les exigences de la RT 2012.

Prix. Les appartements en accession sont proposés à la vente (parking & caves compris) à partir de 199 000 € pour les studios, 238 000 € pour les 2 pièces, 319 000 € pour les 3 pièces & 393 000 € pour les 4 pièces.

Marly-le-Roi : un cadre de vie ressourçant à 20 km de Paris

A 30 minutes du quartier d’affaires de La Défense en Transilien L et à 10 km de Versailles, Marly-le-Roi offre une qualité de vie rare en Ile-de-France : la commune jouxte une forêt domaniale de 2000 hectares, véritable « poumon vert » des Yvelines, et assure aux habitants l’accès à de nombreux services et équipements publics (conservatoire, stade, collège, lycée, complexe sportif du Chenil). Desservie par les autoroutes A 13 et A 86 et plusieurs lignes de transports en commun, Marly-le-Roi est principalement résidentielle.

Fiche technique

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : Christophe Chaplain

Nombre de logements : 30 logements (3 T1, 9 T2, 6 T3, 10 T4, 2 T4D)

Nombre de places de stationnement : 45, toutes en sous-sol

Livraison : 1er trimestre 2022