Un cadre de vie privilégié

Située à proximité des colonnes blanches de l’artiste israélien Dani Karavan, espace sculpté emblématique de la ville et surplombant l’Oise, la résidence propose 39 appartements, du studio au 4 pièces, au sein d’un bâtiment unique de 4 étages. Les logements bénéficient pour la plupart d’une ouverture sur l’extérieur : jardin, terrasse, balcon ou bow window.

Conçu par l’agence Partenaires Architectes, la résidence se distingue par ses 3 strates en façade bien différenciées : un soubassement en brique foncée, 3 étages rythmés par des loggias et des balcons, le tout surmonté par un jeu de terrasses en attique. L’ensemble, conforme à la règlementation thermique RT2012, est souligné par la verdure des jardins privatifs en pied d’immeuble.

Prix. Les appartements sont proposés à la vente – parking compris – à partir de 147 000 € pour les studios, 148 000 € pour les 2 pièces, 198 000 € pour les 3 pièces et 260 000 € pour les 4 pièces.

Accessibilité. La résidence est située à mi-chemin entre la gare RER de Cergy Saint-Christophe (qui relie La Défense en 35 minutes) et les promenades des bords de l’Oise, à quelques minutes du centre-ville et de ses commerces et équipements.

Fiche Technique « Le Belvédère »