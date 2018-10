Localisation et prestations. Située à l’angle de l’Allée d’Effiat et de la rue Michel de Gaillard au nord-ouest de la commune, la résidence propose 29 logements en accession, du studio au 4 pièces, au sein d’un bâtiment de 1800 m² de surface de plancher. La large façade est ordonnancée sur 5 niveaux (R+4) dont 2 étages en attique. L’opération immobilière dispose également de 5 places de stationnement en extérieur et 40 en sous-sol.

Architecture contemporaine. Conçu par le Cabinet Lanctuit, le volume du bâtiment est agrémenté d’un jeu de décrochements : balcons, dimension des fenêtres, « lucarnes » alternant symétrie et dissymétrie afin de donner à l’ensemble une harmonie sans créer d’uniformité. Pour accentuer cette impression, le corps du bâtiment est revêtu d’un enduit blanc tranchant avec les gris du soubassement de la toiture.

Performances énergétiques élevées. Le projet recherche une limitation maximale de sa consommation, les performances visées sont « RT 2012 -20% ».