Deux SCPI d’AEW viennent d’acquérir auprès du Groupe GDG le tout nouveau Campus Paris Clichy, vaste ensemble qui réunit espaces d’enseignements, bureaux et services dans un cadre privilégié riche en terrasses et jardins. Concrétisant le nouvel environnement auquel aspirent les grandes écoles, cette dernière réalisation de la marque Campus by GDG, lancée il y a deux ans par le développeur-investisseur pour pallier le déficit d’infrastructures performantes vouées à l’enseignement supérieur à Paris, se déploie sur près de 14 000 m2. Pré-commercialisée huit mois avant sa livraison et dans son intégralité, elle est louée à l’EM Normandie dans le cadre d’un bail de 12 ans fermes.

« Notre vocation est d’offrir une nouvelle vie à des bâtiments obsolètes, voire oubliés. En accueillant dans le Campus Paris Clichy une grande école de management historique française, nul doute que les étudiants qui vont évoluer dans cet environnement respectueux de leur quotidien au travail, connecté à la cité, à l’économie du territoire et adapté à la pédagogie de demain feront des lieux un nouveau pôle de vie. Nous nous réjouissons aussi que les qualités de notre opération lui permettent d’intégrer le patrimoine de sociétés qui permettent au plus grand nombre de bénéficier des performances de l’immobilier. » se réjouit Rémi Gaston-Dreyfus, Président-fondateur du Groupe GDG. « Cette cession nous renforce pour relever un nouveau défi : métamorphoser en campus d’enseignement supérieur l’Hôtel Scipion-Sardini, dans le 5e arrondissement, que nous avons acquis il y a près d’un an auprès de l’AP-HP. Une nouvelle histoire, de nouvelles contraintes… Encore un programme enthousiasmant que nous abordons aussi avec Jean-Michel Wilmotte ! »

Le Campus Paris Clichy, au-delà de ses 1 800 m2 d’espaces végétalisés et arborés signés de l’architecte-paysagiste François Neveu, est, en effet, le fruit du talent d’un architecte avec lequel le Groupe GDG collabore très régulièrement, Jean-Michel Wilmotte, qui déclare : « C’est formidable de pouvoir créer un cadre de travail pour l’EM-Normandie, désormais implantée à Clichy dans un environnement accueillant, inspirant, fonctionnel, lumineux, envahi par la végétation, pour le plus grand confort de ses étudiants et des équipes pédagogiques. »

Le campus, qui accueille en ce moment ses premiers étudiants (ils seront 3 000 à terme sur ce site) et les bureaux de la business school, allie performances techniques et environnementales qui lui permettent de viser la certification BREEAM en niveau Excellent. Premier campus livré assorti d’une garantie du montant de ses charges locatives par une société indépendante de son développeur, Aveltys, le Campus Paris Clichy a été pensé pour offrir un cadre de travail privilégié, connecté et modulable dans un environnement urbain repensé et, depuis peu, facilement accessible en transports en commun.

Pour cet arbitrage, qui s’est effectué via un mandat co-exclusif Savills et JLL, le Groupe GDG s’est appuyé sur les conseils de l’étude Haussmann Notaires, l’acquéreur bénéficiait des conseils de l’office notarial Prud’Homme & Baum.