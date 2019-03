Le FCPR Extend Sunny Oblig & Foncier est à présent disponible en exclusivité dans les contrats Intencial Patrimoine. Géré par Extendam et Sunny AM, Extend Sunny Oblig et Foncier est un placement FCPR innovant, décorrélé des marchés financiers traditionnels, proposant d’investir dans l’hôtellerie d’affaires hors IFI...