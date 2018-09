Le montant de l’investissement s’élève à 153 millions d’euros pour un immeuble de 29 323 m². Le CMNE est actionnaire à 55% de la SCI qui investit dans ce bâtiment. L’autre actionnaire (45%) est un consortium composé des caisses d’épargne et de la CARAC.

Un bâtiment emblématique

Le Biotope dispose de près de 30 000 m² de surface de bureaux, situé dans le quartier d’affaires Euralille, (3ème quartier d’affaires français après La Défense et Lyon-Part-Dieu) entre le conseil régional des Hauts-de-France et Lille Grand Palais. Proche des gares, il bénéficie d’une excellente visibilité. Issue d’une collaboration entre un architecte international, l’agence danoise Henning Larsen Architects et un partenaire local, l’agence Keurk Architecture, le bâtiment bénéficiera de certifications environnementales de référence : BREEAM Excellent, Well GOLD, E+C- et biodivercity.

Un locataire exceptionnel

Le Biotope accueillera 2 700 agents de la Métropole Européenne de Lille (MEL), tout un symbole pour la MEL qui restera ainsi au cœur du quartier d’affaires. Ce sera aussi un lieu d’accueil des administrés, ce qui renforcera la visibilité du Biotope pour les habitants de la métropole. La MEL s’est engagée sur le long terme, avec un bail conclu pour 18 ans.

« Nous avons la conviction que ce projet créera de nombreuses opportunités de développement. Nous avons mobilisé les expertises du Groupe CMNE et notamment la Française, notre filiale de gestion d’actifs, pour ses compétences en investissement immobilier. Ce programme vient compléter notre présence et notre implication sur la métropole lilloise. » explique Eric Charpentier, Directeur Général du CMNE.