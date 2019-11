La société d’investissement immobilier Redevco, spécialiste des opérations de réhabilitation urbaine en centre-ville pour les grandes métropoles européennes, accompagnée de VINCI Immobilier, filiale du Groupe VINCI et acteur leader de la promotion immobilière en France, révèle son nouveau programme immobilier mixte, « Le 31 », situé rue de Béthune, dans le centre historique de Lille. Une requalification urbaine dernière génération ! dont la vocation est d’une part, de proposer une offre commerciale mixte répondant aux nouveaux modes de vie et de travail dans une société en profonde mutation, et d’autre part, d’insuffler un nouveau dynamisme à la rue de Béthune et à l’ensemble du quartier.

Alors que les travaux se poursuivent, que la quasi-totalité des enseignes et des partenaires du site est désormais dévoilée, en vue d’une ouverture des commerces ainsi que des parties food et loisirs pour le printemps-été 2020 et d’une livraison de la partie hôtel et bureaux pour l’été 2020, le futur lieu de vie de la rue Béthune prend forme dans le centre-ville de la Capitale des Flandres.

Totalisant une superficie de 25 000 m2, cette opération mixte comprend 2 400 m2 de commerces, 1 700 m2 de restauration, 5 200 m2 de loisirs, 8 000 m² de bureaux et espaces de coworking (Investisseur : UNOFI), un hôtel OKKO de 120 chambres et 600 places de parking. Pour rappel, l’opération a été acquise par Redevco en 2017, qui en a confié le développement à son partenaire VINCI Immobilier.

« Dans une société en mutation, le nouveau « 31 » a été conçu pour procurer un lieu de rassemblement au cœur de la ville grâce et une offre commerciale ré-inventée visant à redynamiser l’activité de la rue Béthune et du quartier. Les équipes de REDEVCO et de VINCI Immobilier ont mis toute leur énergie et leur savoir-faire à concevoir ce lieu pluriel, associant shopping, streetfood, bureaux, hôtel et loisirs et dont la particularité est d’afficher un esprit communautaire fédérant enseignes, partenaires et consommateurs. Répondant aux nouveaux modes de vie, nous sommes convaincus que cette nouvelle opération mixte 3.0 répondra aussi aux attentes des Lillois, tout comme aux ambitions de la Ville de Lille en tant que métropole Européenne. » commente Thierry Cahierre, Président de Redevco France.

« Nous sommes très heureux de développer ce projet emblématique qui illustre notre savoir-faire sur les opérations mixtes en cœur de ville. Le nouveau « 31 » accueillera une offre innovante et dynamique en cœur de ville pour mieux répondre aux attentes des Lillois et renforcer l’attractivité de l’ensemble de la rue de Béthune. » ajoute Olivier de la Roussière, Président de VINCI Immobilier.

Des concepts forts tous interdépendants et complémentaires : le « retail fusion »

Reposant sur une logique collective et participative, l’ensemble des enseignes et des partenaires forment un mix de concepts forts et innovants, tous interdépendants et complémentaires les uns des autres. Adoptant le principe du « retail fusion », l’ensemble fonctionne notamment grâce à une porosité évidente et nécessaire entre les différents acteurs, tous moteurs de l’activité commerciale de l’ensemble du « 31 ». A l’heure où le commerce cherche clairement à se réinventer, REDEVCO et VINCI Immobilier insufflent à ce projet d’envergure une ambition remarquable, déployant un travail minutieux de haute couture urbaine et remportant l’adhésion d’enseignes et de partenaires dynamiques.

Ainsi, l’adresse lilloise proposera bientôt les nouvelles offres et activités commerciales de : Citadium s’installera sur 1 205 m2, Climb Up sur 2 182 m2, Fitness Park sur 1 726 m2 et Grand Scene sur 1 701 m2 ; l’hôtel Okko occupera près de 3 950 m2 et les bureaux Wojo seront développés à travers 8 570 m2 environ.

Une « communauté connectée » fédérant enseignes, partenaires et visiteurs

Tenant compte de l’essor du e-commerce et des nouveaux modes de vie, les espaces de commerce deviennent de véritables destinations où consommer n’est plus un acte programmé mais une expérience enrichie et personnalisée, pour les consommateurs et les visiteurs. Bien plus qu’un simple lieu de commerce, « Le 31 » a été imaginé pour former d’une part, un lieu de rassemblement humain dans le centre-ville, et d’autre part pour créer une communauté connectée d’enseignes, de partenaires et de consommateurs. La « nouvelle adresse à vivre », comme le revendique sa nouvelle signature, est pensée comme une véritable « plateforme » interactive, un lieu communautaire et conversationnel, mêlant commerces, activités tertiaires, hôtellerie et activités de loisirs.