Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille spécialisée dans la collecte et la gestion de l’épargne, annonce la commercialisation de « FRO - France Régions Opportunités », un OPPCI [1] . L’objectif est un TRI cible de 6%. avec une possibilité d’investir dans la zone Euro à 10% diversifié de capitalisation investissant majoritairement dans des actifs en immobilier d’entreprise, localisés essentiellement dans les régions françaises.

Sogenial Immobilier a renforcé ainsi son positionnement et son offre de solutions dans le domaine de la gestion de fonds immobiliers professionnels.

Pour Inès Dias, directrice générale : « Notre savoir-faire premier est celui de s’adapter au besoin du client et de lui proposer une diversification des solutions garanties sur notre compétence en immobilier et dans la pierre-papier. Nous avons développé une gamme SCPI qui est de la pierre papier avec un sous-jacent distributif. Aujourd’hui, nous commercialisons une nouvelle gamme qui est une gamme essentiellement de capitalisation qui permet de faire bénéficier l’investisseur d’une optimisation de l’effet de levier et donc du niveau de sa performance ».

Avec une stratégie opportuniste diversifiée, l’OPPCI « FRO - France Régions Opportunités » se veut très sélectif dans ses investissements. Le fonds vise une diversification des risques en investissant majoritairement dans des actifs en immobilier d’entreprise, existants ou à créer, de bureaux, de commerces, d’activités, d’entrepôts pour l’essentiel avec des perspectives de revalorisation et de création de valeurs. La stratégie est centrée sur les actifs immobiliers professionnels en partie Core + [2] et Value Added [3] .

Pour Laurent Gaillot, Senior Advisor : « L’OPPCI FRO offre une diversification réelle aux investisseurs éligibles tant en termes de fonctionnement que par sa souplesse de gestion. Il bénéficie d’une fiscalité favorable, les investisseurs sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle de l’impôt sur les revenus fonciers ».

Cet OPPCI de capitalisation est réservé aux investisseurs éligibles (au sens de l’article 423-14 du RGAMF) qui souhaite accéder à un véhicule d’investissement non coté, habituellement réservé aux professionnels. Accessible à partir de 100.000 €, la durée de placement recommandée est de 10 ans.

Avec 89 milliards d’euros d’encours à fin 2019 (cf Aspim), l’OPPCI reste un placement encore peu connu des investisseurs, malgré les avantages notables. L’OPPCI est investi à près de 100% en l’immobilier non-coté ce qui lui permet d’être décorrélée des marchés financiers. De plus, il bénéficie d’une fiscalité avantageuse.