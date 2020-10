Fin 2019, Nexity a signé un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) avec Naos Hôtel Groupe, investisseur exploitant de ce programme qui gérera cet hôtel sous contrat de franchise Sheraton du groupe Marriott, pour la réalisation d’un hôtel 4* de 5 825 m² et d’un centre des congrès de 1 757 m² sur l’opération « 45ème Parallèle » située en bordure de l’aéroport Bordeaux-Mérignac (33). L’opération se concrétise désormais avec le lancement des travaux de l’hôtel.

Pour Pascal Lemarchand, Président directeur général de Naos Hôtel Groupe : « Le projet du 45ème Parallèle offre une opportunité inédite pour l’implantation d’entreprises et le développement du tourisme d’affaires. Naos Hôtel Groupe s’investit dans la création de ce pôle innovant pour favoriser les rencontres d’affaires et mettre en lumière la destination ».

Le 45ème Parallèle est une opération de 40 000 m² qui développera à terme, en plus de cet hôtel et du centre des congrès, 28 600 m² de bureaux en 5 immeubles avec commerces, ainsi qu’un bâtiment végétal multifonctions intégrant un parking silo de 545 places, un restaurant, une conciergerie et une production de chaleur centralisée (géothermie) autour d’un mail central de 2 hectares, végétal, arboré et piéton.

Ghislaine Seguin, Directeur général adjoint en charge des Régions de Nexity Immobilier d’Entreprise précise : « Cette signature est une très bonne nouvelle pour le développement du territoire de Bordeaux-Mérignac auquel Nexity participe fortement. L’engagement de Naos Hôtel Groupe sur l’opération du 45ème Parallèle atteste de la pertinence de nos choix d’implantations en immobilier tertiaire ».