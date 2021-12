« Cette transaction démontre la capacité du fonds, et de ses parties prenantes, à structurer des opérations fortement créatrices de valeur grâce à une flexibilité de gestion et un savoir-faire dans le repositionnement d’actifs immobiliers », précise Arnaud Monnet, Directeur du pôle gestion immobilière de Laillet Bordier - Acer Finance.

L’opération a consisté en un échange d’un immeuble de bureau de 1200 m2 situé à Levallois-Perret, acquis il y a moins d’un an par le fonds SLP COLOMBUS REIM en contrepartie d’un autre immeuble de bureaux de plus de 2 150 m2 situé à Paris 14ème, occupé par un propriétaire utilisateur.

Ce dernier, organisme de formation dans le secteur des transports, était à la recherche de nouveaux locaux adaptés aux nouvelles conditions d’exercice de sa mission dans un contexte de crise sanitaire et de forte digitalisation, plus accessibles pour ses clients et avec un espace extérieur pour favoriser la qualité de vie au travail de ses salariés.

Cet échange a été réalisé en joint-venture avec Val de France Immo, filiale de capital investissement immobilier de la Banque Populaire Val de France, partenaire privilégié du fonds SLP COLOMBUS REIM. A cette occasion, Thierry Querné, Directeur de Banque Populaire Val de France Immo déclare « Nous accompagnons sur le long terme les projets portés par des acteurs qui, comme nous, sont reconnus pour leur solide connaissance du marché immobilier, leur capacité à exploiter les opportunités et leur réactivité. »

Le nouvel actif acquis par le fonds via ce swap dispose d’un fort potentiel de revalorisation par ses qualités immobilières et sa localisation. A ce titre, il devrait bénéficier du report des usagers de la Tour Montparnasse et profite par ailleurs d’un ancrage dans le cœur vert du 14ème arrondissement avec une vue et des terrasses donnant directement sur le parc arboré de l’hôpital Saint-Anne.

« Cette opération correspond parfaitement à la vocation du fonds : acquérir des immeubles non stabilisés au niveau locatif ou avec un potentiel de revalorisation et s’adapter aux nouveaux besoins de l’utilisateur « Post-Covid » grâce à un asset management actif et une structuration financière ingénieuse », rappelle Jérémie Ifrah, Co-fondateur du groupe Colombus et Directeur Général de Colombus Asset Management.

Caractéristiques des biens

Actif cédé :

55, rue Raspail – Levallois-Perret (92)

Actif : 2 plateaux de bureaux de 1199 m2 de surface utile, 2 terrasses accessibles et 28 places de parking

Actif acquis :

12, rue Cabanis – Paris (14ème)