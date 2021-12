LaSalle Investment Management (« LaSalle »), l’un des leaders mondiaux de l’investissement immobilier, annonce avoir, moins d’une semaine après sa livraison, vendu Maison Bayard (l’ex-siège de RTL situé dans le 8e arrondissement de Paris), pré-commercialisée à hauteur de 90 %. LaSalle cède cet actif immobilier, via un share deal en off-market, à La Française Real Estate Managers, agissant pour le compte d’un investisseur institutionnel.

Une société internationale de gestion d’investissements vient de sélectionner Maison Bayard pour son implantation en France. S’engageant pour louer 1 289 m2 au premier étage de cet ensemble immobilier entièrement restructuré, elle porte ainsi à 90 % la pré-commercialisation de l’actif et rejoint le cabinet international d’avocats d’affaires Dechert LLP, le producteur indépendant d’énergie exclusivement renouvelable Neoen et le conseil en immobilier d’entreprise Strategies and Corp.

Pré-louée désormais à 90%, LaSalle vient de céder Maison Bayard à la société de gestion immobilière La Française Real Estate Managers qui l’a acquise pour le compte d’un des ses clients institutionnels.

« Cette cession marque une nouvelle étape dans l’histoire de cet ensemble emblématique, devenu obsolète avec le temps et aujourd’hui nouvel étendard de la construction durable. Le succès de la commercialisation sur le plan locatif et cette vente témoignent, une fois de plus, de la capacité de nos équipes à porter des projets à forte valeur ajoutée. » commente Beverley Kilbride, Présidente de LaSalle France et Directrice Transactions et Asset Management Europe.

David Rendall, Directeur général de La Française Real Estate Managers – pôle institutionnel, conclut : « Au regard de la dynamique du marché sur le secteur Paris QCA, l’immeuble « Maison Bayard » est particulièrement attractif pour les entreprises utilisatrices comme pour son acquéreur. Entièrement restructuré, cet actif offre un niveau de prestations techniques et de services répondant aux meilleurs standards internationaux et constitue une belle addition au portefeuille immobilier de notre client-investisseur, que nous remercions pour sa confiance renouvelée. »

Premier immeuble modulable à ossature bois du Quartier Central des Affaires, Maison Bayard s’élève au 22 rue Bayard, en lisière du Triangle d’Or. Proposant 8 165 m2 d’espaces de travail et de services, avec 740 m2 de patios et jardins pour accueillir environ 740 postes de travail, l’opération s’est vite imposée en nouvelle référence dans le panorama des restructurations immobilières parisiennes. Cette restructuration qui allie façades haussmanniennes et en laiton perforé propose notamment de larges plateaux flexibles, de nombreux espaces de travail collaboratifs et se distingue par la qualité de son offre servicielle : restaurant, espace wellness, auditorium, lobby, conciergerie, salles de réunion modulables. Conçu par l’agence Axel Schoenert Architectes comme un véritable archipel végétal au cœur de la densité urbaine et de l’effervescence parisienne, Maison Bayard dispose aussi de terrasses accessibles à tous les étages et d’un rooftop avec potager.

Sur le plan environnemental, Maison Bayard se veut exemplaire et affiche la labellisation BBCA (Bâtiment Bas Carbone) ainsi que les certifications E+C- niveau E2C2, HQE niveau Excellent et BREEAM niveau Very Good. Le bois utilisé est par ailleurs certifié FSC et provient de forêts gérées de façon durable. L’immeuble vise également les certifications Well Shell & Core niveau Gold et WiredScore niveau Gold.

Pour la cession de Maison Bayard, LaSalle s’est appuyée sur les conseils de Strategies and Corp, du cabinet Lacourte Raquin Tatar (Maître Guillaume Jeannet) et de l’étude Chevreux (Maître Victor de Verthamon).

Pour l’acquisition de Maison Bayard, La Française Real Estate Managers, qui compte plus de 29 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin 2021, s’est appuyée sur les conseils du cabinet Paul Hastings (Maître Jean-Louis Martin) et de l’étude Wargny-Katz (Maître Nicolas Masseline).