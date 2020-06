LaSalle acquiert un nouvel immeuble dans la capitale du Grand-Duché du Luxembourg, dans le quartier d’affaires du Kirchberg. L’acquisition, effectuée off market pour le compte d’un de ses clients institutionnels, porte sur un immeuble situé 46 avenue J.F. Kennedy, artère centrale du quartier du Kirchberg, très prisé par les institutions européennes, les sociétés de conseil et les entreprises internationales, au cœur de la place bancaire et financière luxembourgeoise. À proximité de l’aéroport de Luxembourg-Findel, très accessible en transports individuels ou collectifs, l’immeuble bénéficie de la dynamique d’un quartier qui, outre sa dimension business, se révèle être aussi une destination culture et loisirs.

Développé par Codic au début des années 2000, l’immeuble bénéficie d’une excellente visibilité sur un axe économique majeur. Rénové en 2019, l’ensemble dispose de deux halls indépendants, d’un rooftop, de 5 niveaux d’infrastructure dédiés au stationnement et de 5 850 m2 de bureaux intégralement loués auprès d’entreprises de premier plan.

« Nous nous réjouissons de ce nouvel investissement au Luxembourg piloté depuis Paris. Luxembourg-ville est une place immobilière stable qui se distingue par la qualité de son parc, le dynamisme de son marché locatif et sa liquidité. Le 46 Kennedy est un immeuble très bien situé et récemment rénové qui procure un rendement locatif sécurisé et attractif en comparaison avec les principaux marchés européens. » explique Beverley Kilbride, Présidente de LaSalle France.

« Je suis ravi que nous ayons pu finaliser cette acquisition au Luxembourg pour l’un de nos clients institutionnels de longue durée. Nous continuons ainsi à développer nos partenariats stratégiques avec des solutions sur-mesure pour répondre aux besoins de nos investisseurs. Aujourd’hui, nous gérons déjà plusieurs milliards d’euros d’actifs en Europe continentale pour l’ensemble de nos comptes séparés, la plupart d’entre eux discrétionnaires. Dans un contexte de reprise économique incertaine, l’immobilier, en particulier les actifs qui affichent de solides fondamentaux, devrait continuer à séduire les capitaux institutionnels. » conclut Mathias Malzbender, Directeur des Comptes Séparés chez LaSalle.

Dans le cadre de cet investissement, LaSalle était conseillé par JLL Luxembourg, le cabinet d’avocats Baker & McKenzie, les fiscalistes d’Atoz et, sur le plan technique, par Socotec.

Alides était assisté par le cabinet d’avocats Allen & Overy.