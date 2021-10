LaSalle a finalisé l’acquisition d’un ensemble logistique neuf à Ladenburg, à l’Est de Mannheim, dans le Rhin-Neckar au Sud-Ouest de l’Allemagne. La plate-forme a été acquise, auprès de PGIM Real Estate et Panattoni, pour le compte d’Encore+.

L’actif, qui a été livré cet été, développe au total 56 864 m² d’espaces multifonctionnels. Il est composé de trois bâtiments divisibles d’une superficie allant de 8 000 à près de 23 000 m2. Dans une logique de Développement Durable, l’entrepôt produit une grande partie de l’énergie qu’il consomme grâce à l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture. Un éclairage exclusivement par LED et des bornes de recharge pour les véhicules électriques complètent les équipements de cet ensemble développé selon les normes DGNB [1] Platine.

La plate-forme est intégralement louée à Neska Schifffahrts et Speditionskontor, la filiale de services logistiques de Häfen & Güterverkehr Köln (HGK), elle-même possédée par la ville de Cologne.

Au sein d’une région économiquement forte accueillant grand nombre de sociétés cotées mais aussi des PME et des start-up, Ladenburg se situe au sein d’un marché logistique parmi les plus prisés d’Allemagne. Proche d’autoroutes majeures (A5, A6 et A67), connecté au réseau ferroviaire national ainsi qu’au Rhin et au Neckar, le site offre une excellente accessibilité aux principaux terminaux de conteneurs. Grâce à ses ports intérieurs (Mannheim et Ludwigshafen), et à sa proximité avec l’aéroport de Francfort, la région Rhin-Neckar est un point de départ majeur pour l’expédition de marchandises.

« Cette acquisition permet de renforcer notre patrimoine en immobilier logistique, une classe d’actifs dont la résilience en période de crise se révèle capitale pour notre stratégie à long terme. Le marché allemand de la logistique étant en phase haussière, je me réjouis d’autant, pour les investisseurs d’Encore+, d’avoir réussi à acquérir cet actif car loué sur le long terme, multifonctionnel et doté d’équipements de pointe, il répond parfaitement aux critères d’investissement du fonds. » déclare David Ironside, le gestionnaire du fonds Encore+ chez LaSalle.

« Particulièrement bien situé dans un environnement où les espaces voués aux activités logistiques sont rares, ce nouvel actif s’élève au sein de l’une des régions économiques les plus puissantes d’Allemagne dont le marché logistique est de premier ordre. Avec un taux de vacance faible et une offre limitée de projets ambitieux et d’envergure, le secteur affiche des valeurs locatives solides avec un bon potentiel de croissance. Ceci dote la plate-forme d’excellents fondamentaux dont nos investisseurs pourront bénéficier durablement. » précise Alexandre Arhuis-Grumbach, Fund Transactions Manager chez LaSalle.

Dans le cadre de cette acquisition commercialisée par Colliers, LaSalle a été conseillée par Hogan Lovells sur le plan juridique et fiscal, Gleeds au niveau technique, BrandBerger pour le suivi de la construction et, à titre commercial, par CBRE.