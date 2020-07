Situé au 48 rue La Bruyère, en plein cœur de « SoPi » (acronyme de « South Pigalle »), entre les stations de métro Blanche et Trinité d’Estienne d’Orves, l’immeuble développe 1 440 m² sur six étages et un niveau de sous-sol. Construit dans les années 1930 par la Compagnie Auxiliaire de Navigation, le bâtiment se distingue par son architecture Art déco et ses attributs atypiques comme son grand escalier, son ascenseur vintage, ses espaces sous verrière ou son bunker au sous-sol. Le bâtiment affiche un excellent capacitaire et dispose de plateaux flexibles, efficaces et lumineux agrémentés de terrasses en superstructure, ce qui lui confère une dimension institutionnelle.

Acquis dans le cadre d’un deal off market, pour le compte de Testina, une fondation d’investissement créée en 2005 par deux grands fonds de pension suisses, l’actif est entièrement loué à l’opérateur de location d’espaces sur mesure, Deskeo, via sa filiale Space Management, à travers un bail de 9 ans fermes.

« Je suis ravie de ce nouvel investissement dans le secteur très recherché de South Pigalle. Longtemps occupé par un opérateur d’évènementiel et aujourd’hui loué à l’un des leaders du flex office, le 48 La Bruyère illustre la résilience du patrimoine historique parisien et sa capacité à s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises. Son style Art déco et ses nombreux atouts à l’image des vagues en fer forgé du garde-corps du grand escalier, clin d’œil à la société à l’origine de l’édifice, en font un lieu unique, un bâtiment exceptionnel propice au travail créatif, au partage et à l’échange. » commente Beverley Kilbride, Présidente de LaSalle France.

« Après l’acquisition du 54 Leclerc à Boulogne-Billancourt auprès de Gecina en avril dernier, il s’agit de la deuxième acquisition en France de Testina cette année. Malgré les turbulences que subissent les marchés actuellement, nous continuons à déployer nos stratégies Core en misant sur les actifs aux fondamentaux solides et en nous concentrant sur les marchés les plus établis d’Europe, en France et en Allemagne notamment. Entièrement loué, le 48 La Bruyère consolide ainsi le portefeuille existant qui est également composé, en France, de l’ensemble Monceau Jadin, situé à deux pas du parc Monceau, qui fera l’objet d’une rénovation complète dans les prochains mois. » ajoute Mathias Malzbender, Directeur des comptes séparés Europe continentale chez LaSalle.

Dans cette transaction, LaSalle était conseillé par l’étude notariale Panhard & Associés, le cabinet d’avocats Mayer Brown, le conseil en immobilier JLL et le cabinet d’audit PwC. Le vendeur était assisté par l’étude de notaires Ader & Associés.