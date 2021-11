Le portefeuille acquis est composé de 270 appartements, tous situés à Copenhague, dans des quartiers agréables et dotés d’excellents équipements. Disposant, pour la plupart, de balcons, d’espaces verts et de cours intérieures, ces logements sont presque tous loués. Environ 1 000 m2 de commerces sont également répartis entre les différents immeubles.

« Nous sommes heureux d’annoncer l’achat d’un portefeuille résidentiel aussi qualitatif dans une ville européenne de premier ordre. Nous sommes convaincus que, notamment grâce à leurs excellentes localisations, ces actifs vont générer, pour nos investisseurs, un flux de revenus long terme. Ils contribuent également à augmenter la diversification du fonds en termes de typologies et de géographies. » se réjouissent David Ironside, gestionnaire du fonds Encore+ et Alexandre Arhuis-Grumbach, Head of Encore+ Transactions chez LaSalle.

Pour cette transaction, LaSalle était conseillée par Keystone Investment Management ainsi que par Accura, KPMG et Drees and Sommer.