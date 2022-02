e fonds paneuropéen de référence de LaSalle, Encore+, a acquis auprès de DeA Capital Real Estate SGR par l’intermédiaire de Fondo Logita, représentant SEGRO European Logistics Partnership (SELP), Verona DC1. Cet actif, situé à Vérone, bénéficie d’un emplacement stratégique reliant le nord et le sud de l’Europe.

Ce hub de distribution ultra-moderne destiné au e-commerce a été construit en 2019 par le promoteur SEGRO-Vailo. Il occupe une surface locative de 128 000 m2 répartie sur plusieurs espaces en rez-de-chaussée, mezzanine, bureaux et services. Construit dans le respect des plus hautes normes environnementales et technologiques, le hub a obtenu une certification DGNB niveau Platine, qui récompense la qualité environnementale, économique, socioculturelle, fonctionnelle et technique des actifs.

Le centre de distribution est situé dans la grande région économique du nord de l’Italie, qui constitue un point d’accès stratégique au marché de l’Europe du Sud. Il bénéficie de liaisons excellentes avec les réseaux routiers vers la France et l’Autriche, ainsi que de l’accès à la route européenne E45, la plus longue route reliant le nord au sud en Europe.

L’Italie est la deuxième plus grande industrie manufacturière d’Europe et son marché de la logistique bénéficie de solides fondamentaux et de bonnes perspectives de croissance. En effet, le taux de pénétration du commerce en ligne devrait doubler d’ici 2024.

L’actif est loué à la filiale italienne de l’un des principaux sites de vente en ligne dédié à la mode en Europe. Acteur majeur du marché, cette entreprise a fait preuve d’un engagement soutenu envers le centre en installant des systèmes d’automatisation et de tri avancés sur le site, tout en concluant un contrat de location à long terme.

« Le centre Verona DC1 renforce encore davantage l’exposition d’Encore+ au marché européen de la logistique, qui connaît une croissance accélérée. Cette transaction arrive à un moment opportun, alors que nous continuons à améliorer notre portefeuille en identifiant des actifs stratégiques qui soutiennent des rendements forts et stables pour nos investisseurs. » déclare David Ironside, gestionnaire de fonds pour Encore+ chez LaSalle.

« Cet actif logistique est incontestablement le meilleur de sa catégorie, avec des références ESG exceptionnelles sur un marché aux fondamentaux convaincants. Ce dernier ajout au portefeuille s’inscrit dans le sillage des récentes acquisitions réussies réalisées pour le compte d’Encore+ en Europe continentale. Nous avons hâte de continuer à accroître notre présence avec des actifs logistiques particulièrement attrayants. » conclut Francesco Coviello, responsable des transactions pour l’Europe du Sud et l’Europe centrale chez LaSalle.

Dans le cadre de cette acquisition, LaSalle a été conseillée par K&L Gates (juridique), Studio Pirola (fiscal), JLL (conseil à l’achat) et SPI Italia (conseil technique et de durabilité).

SELP a été conseillé par Apollo & Associati (juridique), Nephos et CBRE (technique), CBRE (conseil à la vente) et KPMG (fiscalité).