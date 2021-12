Le gestionnaire global d’actifs immobiliers LaSalle Investment Management (« LaSalle ») vient d’acquérir pour le compte de son fonds pan-européen Encore+, un bâtiment logistique opéré par FedEx et situé en première couronne parisienne à Alfortville (8 km de Paris intra-muros). Cet entrepôt de messagerie s’élève au sein d’un hub logistique urbain de premier plan, le Parc d’activités du Val-de-Seine. L’actif a été acquis auprès de la SCPI Accimmo Pierre gérée par BNP Paribas REIM.

Construit en 2002 pour TNT (devenu FedEx Express en 2018) et d’une surface locative de plus de 16 000 m², l’entrepôt offre au spécialiste de la livraison express un emplacement stratégique pour sa logistique du dernier kilomètre.

Le hub logistique du Parc Val-de-Seine accueille, sur plus de 70 000 m², des acteurs majeurs de cette filière tels que DHL et Kuehne & Nagel. À proximité immédiate de l’autoroute A86, le site est également proche de la plate-forme de fret de l’aéroport de Paris-Orly. Le Parc est facilement accessible en transports en commun avec, notamment, une gare du RER D à moins de 2 km.

« L’acquisition du site « FedEx Alfortville » constitue une nouvelle opportunité exceptionnellement attractive sur un segment-clef du marché. Elle reflète la capacité de notre équipe à identifier des actifs logistiques urbains du dernier kilomètre possédant un potentiel de croissance significatif et qui continuent de générer une forte demande de la part des investisseurs. » déclare Beverley Kilbride, Présidente de LaSalle France et Directeur Transactions et Asset Management LaSalle Europe.

« FedEx Alfortville est un nouveau succès pour Encore+ dans sa recherche d’actifs logistiques urbains à proximité immédiate des grandes villes européennes. La combinaison d’un excellent emplacement et d’un locataire de renom nous permet d’obtenir un revenu locatif sécurisé sur le moyen terme, avec un potentiel de valorisation significatif sur le long terme, en phase avec notre stratégie globale pour le fonds. » commente David Ironside, gestionnaire de fonds pour Encore+.

« Nous remercions LaSalle Investment Management pour la qualité de nos échanges et la conclusion de cette opération dans d’excellentes conditions pour le fonds Accimmo Pierre. » a de son côté déclaré Guillaume Delattre, Chief Investment Officer BNP Paribas Reim France, Belux, Iberia.

Pour cette transaction, LaSalle était conseillée par Reed Smith, l’étude C&C Notaires, KPMG, Drees & Sommer et CBRE. BNP PARIBAS REIM était conseillé par l’étude Thibierge.

Ce dossier a été commercialisé par BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION France.