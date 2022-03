Pré-louée en totalité, cette acquisition, réalisée en VEFA, constitue le premier investissement du fonds dans le secteur des résidences seniors. Le fonds s’appuiera sur la plateforme Living & Hospitality de LaSalle nouvellement créée, qui gère actuellement environ 3,6 milliards d’euros d’actifs à travers l’Europe en résidentiel, résidentiel géré (étudiants et seniors principalement), immobilier de santé et hôtellerie.

Dans le quartier du Capitole à Toulouse, l’actif bénéficiera d’une excellente localisation en centre-ville. Quai Saint-Pierre sera composé de trois bâtiments totalisant plus de 4 500 m2. Reliés entre eux, ceux-ci proposeront 89 appartements et 43 places de parkings. La résidence offrira d’excellentes prestations à ses occupants avec près de 700 m2 d’espaces communs, comprenant notamment un restaurant, une piscine, un espace audiovisuel, une bibliothèque, une salle de fitness, des terrasses et des jardins. Cogedim Club, la filiale du groupe Altarea spécialisée dans les résidences seniors, gérera Quai Saint-Pierre, dès sa livraison, prévue pour le deuxième trimestre 2024.

Au cœur de Toulouse, la quatrième plus grande ville de France et l’une des aires urbaines les plus attractives à l’échelle nationale, le projet acquis s’élèvera dans l’un des quartiers les plus prisés et les plus privilégiés de la ville. Sur les rives de la Garonne, Quai Saint-Pierre sera bien desservi tant en transports en commun que via les principaux réseaux routiers qui mènent à l’aéroport de Toulouse Blagnac.

« Il s’agit d’une transaction importante pour LaSalle : nous poursuivons notre stratégie visant à accroître nos positions dans des secteurs alternatifs de l’immobilier en Europe. Les fondamentaux de ce segment de marché sont très solides en France, et la combinaison des courbes démographiques à long terme et de l’évolution des besoins exprimés dans les résidences seniors a induit une forte appétence des investisseurs pour cette classe d’actifs au cours des dernières années. Nous sommes impatients d’étoffer notre patrimoine dans ce domaine. » déclare Beverley Kilbride, Présidente de LaSalle France et Directeur Transactions et Asset Management LaSalle Europe.

« Cette VEFA marque notre entrée sur le segment des résidences seniors et illustre notre politique de diversification du portefeuille d’Encore+. Le marché des résidences seniors est en plein essor car celles-ci favorisent le lien social et facilitent le quotidien des personnes âgées grâce à des logements de meilleure qualité, parfaitement adaptés à leurs besoins. Compte tenu de la pré-commercialisation de cet actif sur le long terme, celui-ci génèrera pour le fonds, des revenus sécurisés et durables. » commente Alexandre Arhuis-Grumbach, Head of Encore+ Transactions chez LaSalle.

Pour cette acquisition, LaSalle a été conseillée par Reed Smith, KPMG, ETYO et CBRE. Le vendeur a été conseillé par JLL Capital Markets Résidentiel.