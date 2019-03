Dans le cadre de son développement, WELMO vient de boucler une levée de fonds de 500 000 euros.

Les honoraires fixes : WELMO casse les codes du marché immobilier

WELMO casse les codes du marché immobilier grâce à un service personnalisé disponible en ligne. En effet, il s’agit de la première agence immobilière qui, contrairement aux agences classiques, propose un prix fixe sur la vente d’un appartement au lieu d’un pourcentage qui varie selon le prix du bien. Welmo est également la seule agence immobilière online devenue rentable peu après son lancement, contrairement à d’autres acteurs qui se positionnent sur le même créneau.

L’entreprise propose une offre de base de 990 euros ce qui correspond à l’estimation gratuite du bien, la réalisation de photos professionnelles haute définition et la rédaction d’annonces par un expert dédié sur les meilleurs portails immobiliers du marché. Une offre supplémentaire permet également de réaliser une visite virtuelle en 2D et 3D, ainsi que mener des négociations au nom du vendeur.

WELMO accompagne ses clients pas à pas dans leurs projets de vie, à savoir l’achat d’un bien immobilier, en offrant des conseils et un véritable « coaching immobilier ».

Une levée de fonds de 500 000 euros pour conquérir l’hexagone

WELMO vient de boucler une levée de fonds de 500 000 euros. Ce premier tour de table a vu le jour grâce à la participation des nombreux Business Angels comme Alexandre Ichaï, Patrick Marcovici et Michel Hussherr. L’objectif principal de cette levée de fonds est d’accélérer la croissance de WELMO, en passant par un recrutement d’agents immobiliers et des investissements en termes de marketing, communication et développement digital.

La levée de fonds permettra également à WELMO d’étendre son activité en l’Ile-de-France, mais aussi dans toutes les villes françaises où des premières ventes ont déjà eu lieu. WELMO vise principalement Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon et Nantes.

L’objectif de WELMO est de réaliser 50 000 transactions d’ici l’année 2021, ainsi que de se lancer sur le marché européen.

« Vendre mieux, gagner plus ! Ça c’est notre principe clé » explique Nicolas Gay, l’un des co-fondateurs. « L’objectif est de devenir l’agence préférée des Français, en positionnant l’entreprise sur un axe complètement révolutionnaire du segment immobilier, comme nous sommes la seule rentable sur le marché des agences immobilière en ligne »