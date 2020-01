Le but étant de proposer une infographie réelle des tendances sur le marché immobilier en matière de vente et de location, qu’il s’agisse de la demande, de l’offre, et de la recherche engagée par les particuliers Français. Le-Partenaire.fr propose également des données précises sur les prix moyens de l’offre immobilière dans le neuf, dans l’ancien et dans les trois départements les plus recherchés.

Pour le dernier mois de l’année et de la décennie, la recherche immobilière s’est une nouvelle fois orientée vers la location : 73% contre 27% pour la vente. Les chiffres de décembre sont donc semblables à ceux de novembre. Si l’on regarde la répartition des types de biens recherchés, on observe que ce sont les appartements qui sont privilégiés pour la location (69%) quand ce sont les maisons pour la vente (55%).

Les prix de l’immobilier neuf ont diminué entre novembre et décembre. Ainsi, le prix moyen d’une maison neuve a baissé de 5 171 euros et de 2 066 euros pour les appartements neufs. Les prix de l’immobilier ancien ont suivi la tendance inverse. Une maison ancienne en décembre coûte en moyenne 1 934 euros plus cher qu’en novembre. Pour un appartement ancien, la hausse de prix est de 1 908 euros.

Pour ce mois de décembre on observe donc un marché de l’immobilier ancien qui poursuit la hausse des prix constatée durant toute l’année.

Le loyer mensuel moyen enregistre une légère baisse puisqu’il atteignait 714 euros en novembre contre 708 euros en décembre.

Enfin, parmi les départements les plus recherchés par les Français, on retrouve quelques habitués comme la Gironde et la Loire-Atlantique, boostés par leur métropole. Un logement de 94 m2 tous types de biens confondus en Gironde coûte en moyenne 259 497 euros contre 226 155 euros en Loire-Atlantique pour la même surface.