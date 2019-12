Le but étant de proposer une infographie réelle des tendances sur le marché immobilier en matière de vente et de location, qu’il s’agisse de la demande, de l’offre, et de la recherche engagée par les particuliers Français. Le-Partenaire.fr propose également des données précises sur les prix moyens de l’offre immobilière dans le neuf, dans l’ancien et dans les trois départements les plus recherchés.

Le mois de novembre poursuit la tendance d’octobre avec 78% de logements en location pour des demandes de biens contre 22% pour des demandes en vente. Les appartements sont les biens immobiliers les plus demandés dans le cadre de la location (69%) quand ce sont les maisons qui le sont pour la vente (57%).

Concernant l’offre immobilière, il est observé une hausse globale des prix du neuf par rapport au mois d’octobre, les maisons (225 078 euros) étant les plus concernées en augmentant de 2 245 euros, et les appartements (265 867 euros) de 1 184 euros.

Pour poursuivre la comparaison avec les données d’octobre, les maisons anciennes (247 752 euros) sont plutôt stables, leur prix ayant augmenté de 522 euros. Ils sont un peu plus à la hausse pour les appartements anciens, enregistrés à un prix moyen de 206 627 euros, ce qui correspond à une hausse de 1 483 euros.

Le loyer moyen n’a pas dérogé à ce mouvement en passant de 705 euros à 714 euros.

Enfin, les départements les plus recherchés par les Français : le Rhône, le Nord et les Bouches-du-Rhône sont dynamisés par leurs métropoles. Ce sont des départements qui attirent de nombreux habitants chaque année (étudiants, jeunes cadres…). Pour ce qui est des prix, ce sont les Bouches du Rhône où l’on observe la moyenne la plus élevée avec 324 036 euros pour un logement de 91 m2.