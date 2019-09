Le but étant de proposer une infographie réelle des tendances sur le marché immobilier en matière de vente et de location, qu’il s’agisse de la demande, de l’offre, et de la recherche engagée par les particuliers Français. Le-Partenaire.fr propose également des données précises sur les prix moyens de l’offre immobilière dans le neuf, dans l’ancien et dans les trois départements les plus recherchés.

Une fois encore, pour le mois d’août, la recherche immobilière s’est mobilisée sur la location (84%) contre 16% pour la vente. Cette énorme différence s’explique logiquement par la période puisque de très nombreuses personnes en recherche immobilière sont des étudiants. Ils cherchent logiquement des biens en location et plus particulièrement des appartements (76% de la recherche en location).

Pour la vente immobilière, ce sont les maisons qui sont les plus plébiscitées avec 62% des demandes.

Les prix de l’immobilier n’ont pas connu un grand bouleversement au mois d’août. Il faut ainsi compter 204 645 euros pour un appartement ancien en moyenne en août contre 204 785 euros en juillet. Pour une maison neuve, le prix moyen en août est de 223 840 euros alors qu’il était de 222 244 euros en juillet.

Enfin, si l’on analyse les départements les plus recherchés en France, on remarque que ce sont ceux qui possèdent une ville étudiante qui sont les plus demandés. Ainsi, la Loire Atlantique est dynamisée par sa métropole Nantes tout comme le Pas de Calais avec Lille.