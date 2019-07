Le but étant de proposer une infographie réelle des tendances sur le marché immobilier en matière de vente et de location, qu’il s’agisse de la demande, de l’offre, et de la recherche engagée par les particuliers Français. Le-Partenaire.fr propose également des données précises sur les prix moyens de l’offre immobilière dans le neuf, dans l’ancien et dans les trois départements les plus recherchés.

En juin 2019, 83% des recherches ont été dédiées à la location, contre 17% pour la vente. Sans surprise, en location, ce sont les appartements qui sont les plus recherchés (63%), alors que pour la vente, plus de 60% des recherches concernent les maisons.

Par ailleurs, le prix moyen des maisons anciennes a connu une légère baisse en juin passant de 247 930 € à 246 493 €. Il en va de même pour les appartements anciens, dont le prix est passé de 205 799 € à 205 348 €.

Enfin, parmi les départements les plus plébiscités, nous retrouvons le Rhône et la Haute-Garonne, très attractifs de par la forte activité économique de Lyon et Toulouse respectivement. Le département des Yvelines est également recherché grâce à sa proximité avec la capitale, ce qui explique les prix élevés de l’immobilier, en moyenne 335 856 € pour une surface de 94 m2.