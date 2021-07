Il s’agit d’un immeuble neuf de 6 420 m² qui accueillera sur 5 niveaux les salariés de la direction régionale du Groupe Action Logement.

La direction régionale d’Action Logement Nouvelle Aquitaine vient de prendre à bail 2 800 m² environ de bureaux au sein de l’immeuble In Nova, situé au sein du quartier Euratlantique à Bordeaux. Il s’agit d’un immeuble neuf de 6 420 m² qui accueillera sur 5 niveaux les salariés de la direction régionale du Groupe Action Logement.

Développé par le Groupe Carle, cet immeuble emblématique d’Euratlantique appartenant au groupe KEYS Asset Management, bénéficie d’une très belle visibilité, avec ses 55 mètres de hauteur et son architecture rythmée par deux modules distincts et indépendants de bureaux et de logements.

Idéalement situé, In Nova est parfaitement connecté à l’ensemble de la métropole : accès gare, tramway, bus, réseau cyclable.

Dans cette opération, BNP Paribas Real Estate était conseil du bailleur et du preneur, dans le cadre d’un mandat de recherche exclusif.