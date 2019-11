La société GuestReady a connu une croissance rapide grâce à une demande accrue des services liés au secteur d’Airbnb, notamment de la part des propriétaires âgés complétant leur pension grâce à des revenus locatifs et des investisseurs immobiliers.

Afin de répondre à cette demande, l’équipe internationale de GuestReady est passée de 87 employés à 193, en 11 mois seulement. Au cours de la même période, la start-up a racheté Oporto City Flats au Portugal, We Stay in Paris en France et BnbLord, le leader européen sur le marché.

Alexander Limpert (33 ans), le PDG et cofondateur de GuestReady, faisait lui-même le ménage dans les logements Airbnb que la start-up avait sous gestion. Aujourd’hui, il gère un portefeuille de propriétés d’une valeur d’un milliard de dollars, seulement 3 ans après la création de GuestReady.

En juin dernier, la société a clôturé son tour de table de financement de série A avec 6 millions de dollars. L’investissement a été dirigé par Impulse VC, le fonds russe soutenu par Roman Abramovich, propriétaire du Chelsea FC.

GuestReady est actif dans 14 villes à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.

La start-up vient tout juste d’annoncer le lancement de sa nouvelle offre sur le marché de la location meublée en France et propose désormais aussi ses services pour la location moyenne durée.

Une artillerie technologique au service des propriétaires

Afin de fournir des services complets de gestion de location courte et moyenne durée aux propriétaires et investisseurs immobiliers, la startup utilise des logiciels sur-mesure développés en interne afin de suivre les tendances du marché. Pour que le combo soit parfait, un système de gestion pour ses différentes propriétés permet de centraliser et d’automatiser les processus, comme la répartition des tâches, la venue des femmes de ménage et des réparateurs, les paiements et la communication avec les invités.

"Suite à ma première expérience en tant qu’hôte Airbnb, j’ai eu l’idée de mettre en place un service qui simplifie l’hébergement pour les propriétaires qui sont occupés. J’ai d’abord commencé à chercher un logiciel capable de réduire le temps passé à gérer l’annonce de son bien sur plusieurs sites, les départs et les arrivées des locataires, le ménage et la maintenance - et tout cela en offrant un service de qualité 5 étoiles à nos hôtes et nos invités." explique Alexander Limpert, 33 ans, PDG et cofondateur de GuestReady.

Une audace qui a porté ses fruits

En ouvrant ses services dans 6 villes en même dès son lancement en 2016, la start-up GuestReady s’est tout de suite montrée ambitieuse.

"Je dois admettre que ce plan était audacieux, et que cela n’aurait pas été possible sans l’aide d’une équipe d’entrepreneurs expérimentés à mes côtés. Si nous voulions que GuestReady fonctionne, il fallait voir les choses en grand." précise Alexander Limpert.

"Au début, avec ma petite amie nous gérions la logistique seuls à Londres. Nous avons créé toutes les annonces, nettoyé les appartements, fait les lits, géré la maintenance, répondu aux demandes des locataires et nous les avons accueilli dans leur location au moment de leur arrivée.

En 2016, après avoir vécu et travaillé un an à Asie, j’ai déménagé à Londres pour implanter GuestReady et nous avons nommé des directeurs généraux pour Paris, Amsterdam, Singapour, Kuala Lumpur et Hong Kong. En ouvrant nos services dans plusieurs villes, nous avons pu rapidement tester, apprendre et adapter notre stratégie de marché.

Cependant, nos marchés n’ont pas tous eu le vent en poupe, et en seulement quelques mois, nous avons décidé de quitter Amsterdam et Singapour. Dans ces villes, la demande pour nos services était limitée, nous avons donc décidé de concentrer notre savoir-faire et nos ressources ailleurs." continue Alexander Limpert.

L’année dernière, la startup de PropTech a connu une forte période de croissance, avec une demande accrue de la part des investisseurs immobiliers, des propriétaires de plusieurs biens et des hôtes seniors. Ces derniers utilisent la location courte durée comme source supplémentaire de revenus pour compléter leur pension et voyager. La location courte durée est aussi devenu un moyen de combler les périodes inoccupées de son logement.

« La location courte durée permet aux propriétaires d’obtenir un complément de revenu lors de leurs déplacements à l’étranger ou professionnels », déclare Pierre Rouleau, Directeur Général France de GuestReady.

Il y a une semaine, la société a annoncé le lancement de son offre moyenne durée en France. A présent, GuestReady propose des services de gestion pour les locations meublées de moyenne durée, qui est une alternative fortement appréciée par les propriétaires qui souhaitent faire de la location tout en gardant de la flexibilité. "Nous avons décidé d’élargir notre offre en France et de nous adresser aux propriétaires de logements qui souhaitent faire de la location à moyen terme. Il s’agit d’une excellente alternative pour louer des résidences secondaires tout en respectant la réglementation du marché français." explique Pierre Rouleau.