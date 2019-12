UN APPEL A PROJET

L’immeuble mis en vente par La Rochelle constitue une opportunité unique d’investissement dans le secteur sauvegardé d’une ville en plein développement. En mettant en vente ce bien, la ville souhaite réaliser un appel à projet auprès d’investisseurs souhaitant y installer du commerce a minima en rez-de-chaussée. La programmation attendue est toutefois ouverte mais elle exclut néanmoins tout projet de logement. La mutation de ce lieu doit permettre de développer une destination attractive et différenciante, génératrice de flux et de dynamique.

Zacharie Grumberg, Responsable du dossier chez Agorastore rappelle : « La mise en concurrence via le courtage aux enchères va nous permettre de proposer à la ville les meilleurs projets pour ce bien. Nous effectuons un travail de recherche approfondi afin de trouver les meilleurs profils pour redonner vie à cet immeuble inexploité et dynamiser l’entrée du cœur de ville de La Rochelle. » UN IMMEUBLE EXCEPTIONNEL

L’ensemble immobilier se compose d’un bâtiment principal de deux étages et d’un sous-sol situé à l’angle de la place de Verdun, des rues Chaudrier et Rambaud sur laquelle donne une cour accessible aux véhicules. D’une surface utile de près de 1 200 m², il comporte des éléments à qualifier, des éléments intérieurs et extérieurs à conserver et à restaurer. Occupé de 1954 à 2017 par les services de la police nationale, il est vendu libre de toute occupation.

Il est possible d’effectuer une demande de visite dès maintenant, les enchères commenceront le 23 mars prochain et prendront fin le 25 mars.

Mise à prix : 1 599 000 €