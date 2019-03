Rénové par l’architecte suisse Hervé Dessimoz, cet ensemble immobilier original totalisant 38 200 m2 de surface utile, bénéficie d’un emplacement stratégique au cœur du premier quartier d’affaires Européen, à deux pas du centre commercial des Quatre Temps et du hub de transports.

Rappelons qu’AEW, conseil en investissement et asset management pour compte de tiers, a déjà commercialisé en décembre dernier 8 400 m2 dans cet ensemble immobilier.

La Tour W a été conçue et pensée pour s’adapter aux nouveaux usages et modes de travail, en adéquation avec un marché immobilier en pleine mutation. AEW a mis un point d’honneur à valoriser ses espaces intérieurs et à proposer une large gamme de services premium, comprenant notamment l’intégration d’espaces de co-working, de bien-être et fitness.

« Nous sommes très fiers de cette collaboration avec AEW. Cette nouvelle labellisation témoigne de l’intérêt croissant des propriétaires dont l’ambition est de procurer à leurs utilisateurs une infrastructure innovante, permettant le meilleur confort numérique possible, un confort devenu vital pour le développement de l’activité des entreprises, comme pour le bien-être des salariés. » commente Frédéric Motta, Directeur Général de WiredScore France.

Grégoire Deramecourt, Head of Asset Management Office chez AEW, ajoute « Pour nous, cette labellisation Wiredscore est la reconnaissance du travail de modernisation et de rénovation que nous avons effectué ces dernières années par une gestion d’actifs dynamique et innovante. Le niveau Platinum place la Tour W parmi les tours dernière génération du quartier d’affaires de la Défense. Nos locataires profiteront ainsi d’espaces de bureaux répondant aux nouveaux modes de travail. »