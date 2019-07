Dernières acquisitions en dates, ces deux nouveaux établissements exploités par le Groupe Virtue selon un bail d’une durée ferme de 25 ans, proposent des prestations haut de gamme (tant en qualité de l’exploitation qu’en qualité du bâti) et ont été acquis pour un prix de revient global de 66,6 M€. Il est à préciser que l’un des deux actifs ne sera livré qu’après la fin des travaux d’ici novembre prochain.

Le volet Irlandais de la stratégie d’acquisition de la SCPI Pierval Santé a permis, depuis son lancement en mai 2018, d’investir un montant global frais inclus de près de 151 M€. Au 30 juin 2019, le patrimoine de Pierval Santé est détenu à près de 41% en France, 34% en Allemagne et 25% en Irlande, démontrant la pertinence de la stratégie d’investissement menée par la Société de Gestion, ainsi que sa capacité à générer un deal flow qualitatif au niveau européen.

Véritable pure-player du secteur de l’immobilier de santé, Euryale Asset Management, s’est attaché à tisser des liens de confiance, au travers de baux sécurisés à très long terme avec ses locataires-exploitants d’établissements de santé, dans la perspective d’aligner le plus possible les intérêts du bailleur et des preneurs. Cette stratégie d’accompagnement des exploitants, par le portage de l’immobilier de santé, permet à la fois des perspectives de croissance du patrimoine sous gestion à la SCPI, mais également une plus grande maîtrise de la qualité de son parc immobilier. Cette stratégie est largement renforcée par la capacité éprouvée d’Euryale Asset Management à sourcer des opérations de construction d’établissement neufs qui garantissent une meilleure adéquation des actifs aux pratiques des utilisateurs de cet immobilier spécifique.

Rappelons enfin qu’Euryale AM, gère pour la compte de Pierval Santé 32 EHPADs en Europe sur un nombre d’actifs sous gestion de 79, ce qui fait de ces établissements un axe majeur de développement de la seule SCPI pure santé du marché.