L’audit réalisé par l’AFNOR au mois de janvier 2022 a également validé le maintien du label ISR pour la SCPI PFO2 et pour la SCI PERIAL Euro Carbone.

Trois fonds gérés par PERIAL AM sont désormais labélisés.

« La labélisation de notre SCPI PF Grand Paris est une étape essentielle dans l’objectif ambitieux que nous nous sommes fixés, à savoir d’avoir une gamme de produits 100% labélisée ISR à moyen terme. Au-delà du label, c’est tout le travail réalisé par les équipes de PERIAL AM au service de nos clients qui est ainsi valorisé. C’est tout le sens de la raison d’être du groupe, dévoilée en 2021 : "Être moteur de la transformation vers l’épargne et l’immobilier responsable, pour accompagner chacun de nos clients et construire, tous ensemble, un avenir durable." » explique Eric Cosserat, Président de PERIAL Asset Management.

PF Grand Paris, une SCPI historique aux performances dynamiques

Créée en 1966, PF Grand Paris est la plus ancienne SCPI du marché encore en activité. Son capital a été rouvert en 2017 pour renouveler son patrimoine et le recentrer sur la dynamique immobilière du projet du Grand Paris. Un pari réussi puisque la SCPI a depuis dépassé le cap symbolique du milliard d’euros d’actifs sous gestion, à l’été 2021.

Cette dynamique s’est matérialisée par une collecte brute de plus de 575 M€ en 4 ans et ainsi par une régénération et une revalorisation du patrimoine de PF Grand Paris. Cette revalorisation a ainsi permis depuis 4 ans 4 augmentations de prix de part successives.

PF GRAND PARIS, une SCPI qui innove en matière de biodiversité urbaine

En plus de l’obtention du label ISR, PF Grand Paris innove et intègre dans sa stratégie d’investissement et de gestion un objectif d’amélioration de la biodiversité urbaine : 100% des actifs pertinents (ayant une surface supérieure à 1 000 m², détenus hors copropriété par PF Grand Paris et ayant une surface végétalisée extérieure) visent à s’améliorer en matière de biodiversité d’ici 2030. Une méthodologie robuste a été définie et structurée en collaboration avec une équipe d’écologues experts : c’est le coefficient socio-écologique par surface (C2S) qui permet de mesurer les progrès réalisés chaque année.

PERIAL Asset Management est convaincu de ses responsabilités en matière de préservation et d’amélioration de la biodiversité urbaine, tant d’un point de vue écologique que social.

Cette démarche est particulièrement pertinente pour PF Grand Paris : en Ile-de-France, les espaces verts d’entreprises représentent 8% de la surface des espaces verts urbains (hors bois et forêts), mais également 25% des espaces qui contribuent le plus à ces continuités (source : Serret et al, 2014). La qualité et la mise en valeur de la biodiversité sur les sites contribuent également à la qualité de vie des utilisateurs.

« Nous sommes ravis de l’obtention du label ISR pour PF Grand Paris ; c’est une étape importante pour cette SCPI historique que PERIAL AM gère depuis plus de 55 ans. Nous prouvons que l’innovation et la recherche d’objectifs extra-financiers quantitatifs, significatifs et ambitieux s’articulent avec un fonds comme PF Grand Paris. Le maintien du label ISR pour PFO2 et PERIAL Euro Carbone est également une excellente nouvelle, démontrant que les engagements que nous avons pris lors de l’audit initial en matière d’amélioration de la performance ESG de ces fonds sont bien suivis et tenus. » explique Anne-Claire BARBERI, Directrice RSE & Innovation de PERIAL.

Un engagement responsable transverse

Cette nouvelle labélisation vient valoriser le travail réalisé par toutes les équipes de PERIAL Asset Management tout au long de l’année, mais également l’engagement de leurs partenaires tout comme la dynamique de la relation avec les clients locataires, épargnants et investisseurs où les critères ESG viennent infuser l’ensemble des décisions.

Au-delà de ces trois fonds, 100% des fonds gérés par PERIAL Asset Management intègrent une stratégie ESG Best-in-Progress. A date, le label ISR couvre 80 % [1] des encours gérés par PERIAL AM.