Novaxia Investissement a su saisir les opportunités de marché dans un contexte où la covid-19 accélère les sale and leaseback. Des grands propriétaires cèdent leurs actifs immobiliers pour financer leur développement. L’immeuble de 3 600m2 a été acquis avec un bail ferme de 7 ans. Le taux de rendement brut de cette acquisition est de 8%.

Situé dans le quartier « Juan Camarillo » en plein renouvellement urbain de Madrid, l’immeuble est au centre d’une ancienne zone industrielle qui attire de grands groupes. La multinationale Telefonica y a son siège, L’Oréal vient de s’implanter également à quelques mètres de l’immeuble, et d’autres multinationales projettent aussi d’installer leurs bureaux dans le quartier. La localisation est idéale entre les lignes de métro M30 et M40.

« Novaxia NEO est une SCPI en forte croissance. Cette dynamique de collecte nous permet de nous positionner sur les opportunités générées par la crise sanitaire et la vague de sale and leaseback, au service de la performance. De grands propriétaires choisissent de céder leurs actifs immobiliers pour financer leurs activités de développement, et Novaxia Investissement est en mesure, avec la SCPI NEO, de saisir les opportunités de marché au bénéfice de ses investisseurs et partenaires. » a réagi Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.

Cet immeuble, qui a fait l’objet d’une restructuration lourde, bénéficie d’une garantie décennale, inhabituelle en Espagne. L’actif acquis par la SCPI Novaxia NEO bénéficie d’un bail ferme de 7 ans avec le leader espagnol des centres d’appels. Le taux de rendement brut de cette acquisition est de 8%.

La SCPI Novaxia NEO est une SCPI européenne diversifiée, labelisée ISR. Novaxia Investissement, société de gestion de Novaxia, a comme mission de développer l’investissement dans le renouvellement urbain au service du plus grand nombre. La SCPI de Novaxia Investissement se distingue en étant la SCPI ISR la plus performante du marché (TDVM de 6,47% en 2019, et maintient son l’objectif de performance de 6% pour 2020). Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.