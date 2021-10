L’immeuble est idéalement situé sur le HUB de transports de Carré de Soie qui relie directement la Part-Dieu, le centre de Lyon (Place Bellecour) et l’aéroport Lyon St Exupéry.

Véritable campus urbain, cet immeuble, livré en 2015, développe 36 900 m² de bureaux, laboratoires et services (restaurant d’entreprise, cafétéria, salle de sport / fitness), et offre une grande divisibilité et flexibilité. Silky Way bénéficie également de deux labels environnementaux BREEAM® Very Good et NF HQE™Bâtiments Tertiaires. Il propose enfin 606 places de stationnements dont 37 en extérieur et 569 répartis sur deux niveaux de sous-sols.

Cet ensemble immobilier est loué en totalité à Alstom Transport dans le cadre d’un bail ferme.

Depuis 40 ans, le site Alstom de Villeurbanne (800 salariés) contribue, à travers son centre d’expertise en matière d’électronique et de systèmes embarqués, à la conception des tramways, TGV, en passant par les TER et les métros, et même les bus électriques ainsi que la signalisation ferroviaire. L’établissement de Villeurbanne occupe une place centrale dans de nombreuses solutions déployées dans le monde.

« Silky Way », qui héberge des installations et équipements spécifiques, constitue la vitrine du « savoir-faire » électronique d’Alstom pour le monde entier.