La SCPI Iroko ZEN procède à sa deuxième acquisition à Pantin, dans le prolongement immédiat de Paris dans la toute nouvelle ZAC du Port, témoin du renouvellement urbain de la ville. La ZAC du Port accueille un vaste programme mixte sur près de 6 hectares autour de programmes de bureaux, d’équipements mixtes et de logements neufs, le long du Canal de l’Ourcq.

L’investissement porte sur un local commercial en pied d’immeuble au cœur de la zone, qui accueillera dès la rentrée 2021 une micro-crèche sous l’enseigne « Chouettes crèches » déjà présente à Paris et à Colombes, avec un bail de 10 ans dont 9 années fermes, soit un engagement jusqu’en 2030. L’actif présente de nombreux atouts : il bénéficie d’une excellente desserte en transports en commun (bus, tramway et métro à moins de 500 mètres, station « Eglise de Pantin », sur la ligne 5), dans un environnement en pleine mutation qui est encore appelé à se développer. Le bâtiment est neuf, il répond aux normes environnementales RT 2012 et est sous garantie décennale du constructeur. Avec près de 1.500 nouveaux logements, la demande de places de garde est envisagée de façon sereine.

Le taux de rendement immédiat se situe au-dessus de 6%.

Un second investissement dans le monde de la petite enfance, un secteur en pleine expansion

Phong HUA, Directeur d’Iroko déclare : « Il nous tient à cœur d’investir dans des biens dont l’activité des locataires est contributrice à l’intérêt général. En ce sens, choisir Chouettes Crèches qui est dans le milieu de la petite enfance, nous est apparu comme une évidence et nous avons décidé de les accompagner dans leur développement ».

« Pour nos épargnants, c’est un premier investissement en Ile-de-France, dans une ville en pleine transformation. Le bâtiment est neuf et présente un taux de rendement attractif. C’est une acquisition cohérente avec notre stratégie d’investissement ».

Charles Duclert, Co-fondateur d’Iroko d’ajouter : « Notre expérience passée sur la gestion de crèches avec l’enseigne BABILOU nous démontre tout l’intérêt et la résistance de ce type d’activité, notamment lié au manque structurel d’offre d’accueil. Il nous apparaît opportun de contribuer à proposer une offre supplémentaire afin de pallier ce manque dans une activité qui a du sens ».