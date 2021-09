Cette acquisition vient réaffirmer les objectifs de diversification du parc immobilier de la SCPI pour le compte de ses associés dans les centres-villes, dans des secteurs commerçants et bénéficiant chacune de bonnes dessertes en transports en commun.

Les agences se situent dans des communes dynamiques comme Le Mans, Le Havre, Brest, Saint-Priest, Tarbes et également en Ile- de-France : à Versailles, Meaux et Bois-Colombes qui s’inscrit dans le cadre du Grand Paris.

Conformément à sa stratégie diversifiée et tournée vers l’immobilier essentiel des utilisateurs, la SCPI Iroko ZEN a fait le choix du service de proximité. Les 8 agences d’assurance MAAF sont ainsi présentes pour y assurer une activité de service essentielle. Le secteur de l’assurance est un secteur pérenne qui accompagne quotidiennement la vie des professionnels et particuliers : assurance habitation, assurance auto, mutuelle santé, crédit etc. Il s’agit d’un acteur majeur du paysage français de l’assurance qui possède un réseau important d’agences physiques avec 522 points de vente en France.

MAAF a récemment mené une campagne de rénovation et de digitalisation de ses agences pour les mettre aux derniers standards de la marque. Le portefeuille actuel est constitué d’actifs lourdement rénovés. Iroko accompagnera quand cela sera possible son locataire dans des travaux d’amélioration énergétique, dans le cadre de sa politique ISR.

Dans cette transaction, Iroko a été conseillé par Catella dans le cadre d’un mandat exclusif, par l’Etude Prud’Homme & Baum pour la partie juridique et par la banque Palatine pour son financement.

Avec ces acquisitions, Iroko ZEN totalise 14 actifs acquis depuis l’ouverture du capital au grand public en novembre 2020 et sera en mesure d’annoncer de nouveaux investissements tout au long des semaines à venir sur toutes les classes d’actifs, aussi bien en France mais aussi sur les marchés cibles espagnols et allemands. Le volume d’investissement devrait atteindre environ 60 millions d’euros pour ce premier exercice plein.

La confirmation d’une stratégie diversifiée sur le territoire français

Phong Hua, Directeur des investissements de la SCPI Iroko ZEN, indique « Après l’acquisition de l’actif loué par la Poste à Lille, ces investissements permettent à Iroko ZEN d’être présent sur tout le territoire français du Nord au Sud et dans des villes d’Ile-de-France proches de Paris. Par ailleurs, l’aspect locatif a été un élément fort de notre décision d’investissement avec un locataire ayant une activité essentielle avec une forte pérennité des flux ».

Charles Duclert, co-fondateur d’Iroko de compléter : « Ces investissements visent des locaux commerciaux en centre-ville de grandes agglomérations. L’investissement dans ce portefeuille confirme notre choix de garder une allocation privilégiant des flux locatifs long terme de qualité, tout en choisissant des micro-localisations de qualité, permettant une reconversion des locaux si besoin pour assurer une transition vers d’autres usages de demain à terme ».

Patrimoine d’Iroko ZEN et de ses épargnants :