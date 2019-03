L’actif se situe à Hanovre, capitale du Land de Basse-Saxe. Avec ses 516 000 habitants et son agglomération qui accueille plus de 1 130 000 habitants, elle est la troisième plus grande ville du Nord de l’Allemagne après Hambourg et Brême. Elle bénéficie d’une bonne accessibilité grâce à l’aéroport international de Hanovre-Langenhagen qui dessert de nombreuses villes en Europe et par la gare centrale qui relie la ville au reste du pays.

Hanovre accueille plusieurs universités et de nombreuses entreprises y ont leur siège social : Continental, TUI, Volkswagen Nutzfahzeuge, Nord LB, GE Money Bank, Hannover Leben...

L’immeuble se situe dans un environnement tertiaire en fort développement, où l’on retrouve des sociétés établies telles que ING et Swiss Life, ou bien encore de nombreuses administrations. Le site bénéficie d’une bonne desserte routière et d’un accès en transports en commun par le métro.

L’acquisition consiste en un ensemble immobilier à usage principal de bureaux, construit en 2003 et entièrement rénové en 2007 d’une surface locative totale de 8 273 m² et qui dispose de 121 places de parkings.

L’immeuble est entièrement loué dans le cadre d’un bail ferme de 5 ans, renouvelable sur deux périodes de 5 ans, à la société TUI Voyages, n°1 mondial du tourisme, qui est présent dans les locaux depuis leur construction.