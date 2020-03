L’actif se situe à Gaimersheim près de Ingolstadt, sixième plus importante ville de Bavière. L’acquisition consiste en un ensemble immobilier à usage de bureaux, construit en 2015 et parfaitement entretenu. La surface locative totale est de 9 153 m² et dispose de 233 places de parkings. L’immeuble est entièrement loué à deux sociétés avec des baux fermes d’une durée résiduelle de 5 ans.

Le bien se situe au cœur d’un environnement privilégié, au sein d’un important pôle de bureaux, accueillant de nombreuses entreprises du secteur automobile tel que Audi et certains de ses sous-traitants. Cette zone bénéficie d’infrastructures bien développées qui permettent de rejoindre la ville d’Ingolstadt en 10 min en train ainsi que Munich par l’autoroute 9.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des investissements réalisés par la SCPI Eurovalys depuis sa création afin de constituer à ce jour un portefeuille total de 15 actifs, tous situés dans des emplacements « core / core + ». Cette acquisition a pu se réaliser grâce à l’acquisition par des entités liées au groupe Inovalis, au moment de la vente, de la société vendeuse de l’immeuble.