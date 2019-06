L’actif se situe à Ratingen près de Düsseldorf, capitale du Land de Rhénanie du Nord Westphalie qui compte plus de 11 millions d’habitants. L’acquisition consiste en un ensemble immobilier à usage principal de bureaux, construit en 2007 et parfaitement entretenu. La surface locative totale est de 6 769 m² et dispose de 54 places de parkings. L’immeuble est loué à 80 % à 7 sociétés avec des baux fermes d’une durée résiduelle de 5 ans.

Le bien se situe au cœur d’un environnement privilégié, au sein d’un important pôle de bureaux, accueillant de nombreux sièges sociaux comme Mitsubishi, Esprit… Cette zone bénéficie d’infrastructures premium en termes de transports en commun et de desserte routière qui permettent de rejoindre l’aéroport rapidement ou encore les villes de Dortmund, Essen et Cologne en seulement 15 minutes.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des investissements réalisés par la SCPI Eurovalys depuis sa création afin de constituer à ce jour un portefeuille total de 11 actifs, tous situés dans des emplacements « core ».

« Avec cette acquisition, nous maintenons notre rythme d’investissement dans les grandes métropoles allemandes avec des actifs Core+ qui nous permettrons de dégager une bonne rentabilité pour nos associés », commente Jean-François Chaury, directeur général d’Advenis REIM.