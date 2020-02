La SCPI Elialys, gérée par Advenis Real Estate Investment Management (REIM), annonce l’acquisition de son premier actif (date d’acquisition : le 18/02/2020). La société de gestion a choisi d’investir dans un bien situé à Madrid en Espagne répondant aux critères d’investissement de la SCPI Elialys. Cette opération concerne un immeuble de bureaux de 6 444 m² situé dans le quartier de La Florida pour un montant de 15,5 millions d’euros hors droits.

Une première acquisition : un ensemble immobilier de qualité

Situé à Madrid, le premier immeuble développe une surface locative totale de 6 444 m², dont 6 144 m² de bureaux et 300 m² d’archives, et comprend 182 places de parking. Construit en 1989, cet ensemble immobilier comprend un niveau de sous-sol, un rez-de-chaussée et deux étages.

Cet immeuble est loué à 92 % à 3 locataires différents avec une durée d’engagement ferme des baux de 5,37 années. Le montant d’investissement de cette acquisition s’élève à 15,5 millions d’euros hors droits.

Un emplacement de choix

L’immeuble se situe dans le quartier de La Florida, dans le nord-ouest de Madrid, considéré comme l’un des trois pôles de bureaux principaux de la région. La Florida est située à seulement 13 km du centre-ville.

La présence de sociétés internationales et d’un secteur résidentiel haut de gamme bien établi permet au quartier La Florida de bénéficier d’une bonne notoriété. On y trouve de nombreux sièges sociaux comme General Electric, Fujitsu, HP, McDonald’s, Infiniti, DELL…

Le taux de rotation des locataires est très faible, dû notamment à un accès privilégié au centre de Madrid, une forte présence des sociétés, écoles, universités et une offre commerciale très abondante. Ce maillage de mixité d’usages, tant au niveau résidentiel qu’au niveau de bureaux de La Florida, rend le quartier très attractif aux yeux des employés.

Une ville attractive

Madrid est la capitale administrative et économique d’Espagne. La région de Madrid compte environ 6,6 millions d’habitants en 2019. En termes économiques, Madrid est la région d’Espagne où le PIB nominal est le plus élevé, avec 3,7 % de croissance en 2018, suivi de la Catalogne avec 2,3 %.

La région de Madrid compte 540 544 sièges d’entreprises nationales et internationales. En comparaison avec les autres villes du sud de l’Europe, Madrid est la première ville en termes d’attractivité pour les IDE (Investissements Directs Etrangers) en Espagne en 2019, ayant capté en 2018, 85,2 % des IDE.

Un marché de l’investissement immobilier de bureaux en pleine expansion

En 2019, le volume global investi en actifs de bureaux en Espagne a augmenté de 55 % par rapport à l’année dernière. Le volume total de transactions à Madrid en 2019 a été de 2 350 m€, ce qui représente une augmentation de 16 % sur un an.

Cette augmentation du volume de l’investissement immobilier en Espagne et notamment à Madrid, a été portée par des opérations concernant des portefeuilles immobiliers. En 2019 à Madrid, à titre d’exemple, il y a eu 10 opérations concernant des portefeuilles, ce qui représente une augmentation de 150 % par rapport à l’année précédente.

Un marché locatif dynamique

À Madrid, l’année 2019 était la deuxième meilleure année de la période post-crise financière en termes de demande placée de bureaux avec plus de 637 000 m² de surfaces prises à bail.

Pour la deuxième année consécutive, le nombre de transactions a baissé (-14 % sur un an), mais, en parallèle, la surface moyenne prise à bail a augmenté de 21,5 % par rapport à 2018 (soit 1 230 m² en 2019).

Un choix d’investissement qui conforte l’ambition européenne d’Advenis REIM

Lancée en mai 2019, la collecte d’Elialys a permis de réaliser un investissement à Madrid de 15,5 millions d’euros Hors Droits. La collecte des prochains mois permettra à la SCPI de continuer à cibler des biens immobiliers de bureaux dans les capitales et grandes métropolesrégionales d’Europe du Sud.

La SCPI Elialys s’adresse aux investisseurs institutionnels ou privés en quête d’une diversification de leur patrimoine immobilier dans une zone économique attractive.

La SCPI Elialys appartient à la gamme de SCPI d’entreprise d’Advenis REIM. Comme Eurovalys (principalement investie en Allemagne), Elialys est distribuée par Advenis Gestion Privée, les CGPI, les institutionnels et les partenaires en banque et assurance du groupe Advenis.

Avec cette première acquisition, la société de gestion Advenis REIM conforte son ambition et poursuit ainsi sa stratégie de diversification européenne.