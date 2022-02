Cette cinquième acquisition est en ligne avec la stratégie d’investissement de la SCPI qui cible l’immobilier tertiaire des villes espagnoles à fort potentiel économique.

L’actif de bureau est un bâtiment indépendant qui a fait l’objet d’une rénovation importante entre 2015 et 2017 lui permettant d’atteindre une consommation finale d’énergie plus de deux fois inférieure à celle moyenne des bureaux français [1] de 2020. Ce bien totalise une surface de 6 162 m² répartie sur 4 niveaux : 3 niveaux à destination de bureaux et un sous-sol disposant de 70 places de parkings toutes équipées de chargeurs pour voitures électriques. Cette acquisition concorde avec les engagements pris par Advenis REIM dans sa charte d’Investissement Socialement Responsable (ISR) mise en place en 2021.

L’unique locataire occupe l’intégralité de l’immeuble depuis plus de 20 ans et en était propriétaire au début des années 2000. Appartenant au secteur énergétique, cet acteur de premier plan y a installé son siège régional ainsi que son premier bureau digital en Espagne. La durée résiduelle du bail est de 6 ans ferme. À proximité directe du centre historique de Saragosse, ce bâtiment bénéficie d’une localisation attractive entre deux zones de bureaux consolidées au Nord et au Sud du quartier touristique et de la gare centrale de Saragosse à l’Ouest. Le bien jouit d’une accessibilité rapide à l’autoroute A2 menant à Barcelone et Madrid (10 minutes en voiture).

Saragosse est la quatrième ville du pays [2] selon l’indice d’activité économique. Par sa position géographique stratégique, à mi-chemin entre Madrid et Barcelone, elle constitue un nœud routier et logistique de premier ordre en Espagne. Des projets d’envergure nationale tels que la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) ont dynamisé le secteur de la logistique et renforcé l’attractivité de la ville. PLAZA est la plateforme logistique la plus importante d’Europe du Sud avec ses 12,5 millions de m². Tout le tissu économique en tire parti à l’instar de l’aéroport de Saragosse devenu le deuxième d’Espagne (derrière Madrid) en termes de transport de marchandises. Ces initiatives commerciales majeures ont encouragé la création de bureaux et l’installation d’entreprises d’envergure mondiale : Amazon Web Services, Dell ou Inditex (groupe Zara).