La SCPI CORUM XL diversifie son patrimoine avec un hôtel à Liverpool (Royaume-Uni) notamment loué au groupe Accor pour encore près de 12 ans

CORUM poursuit sa politique opportuniste d’investissement avec l’acquisition le 15 septembre 2023 d’un ensemble hôtel/commerce/parking à Liverpool (Royaume-Uni) loué à trois locataires de premier plan : Accor, Tesco et Q-Park, engagés à très long terme (18,7 ans en moyenne). Acquis 18,4 millions d’euros, l’immeuble offre un rendement de 7,4 % [1] au jour de son achat. L’occasion pour CORUM XL de diversifier son patrimoine et de démontrer une nouvelle fois sa capacité à saisir les bonnes affaires.

« Il est beaucoup plus intéressant d’acheter de l’immobilier en 2023 qu’entre 2016 et 2021 : le prix des immeubles ayant baissé, les rendements augmentent et la prise de risque s’avère plus faible », souligne Philippe Cervesi, président de CORUM AM, société de gestion immobilière du groupe CORUM.

La SCPI CORUM XL profite de ce contexte porteur pour réaliser sa sixième acquisition depuis le début de l’année : un ensemble immobilier d’usage mixte à Liverpool (Royaume-Uni), accueillant un hôtel de 123 chambres, un commerce en rez-de-chaussée et un grand parking. Cette acquisition est pour CORUM XL l’occasion de diversifier davantage son patrimoine sur des thématiques encore peu représentées dans son portefeuille (hôtellerie, parking).

Au jour de son achat, l’immeuble dégage un rendement attractif de 7,4%, un niveau supérieur à la moyenne des rendements à l’acquisition des immeubles achetés par la SCPI CORUM XL entre 2019 et 2022 (6,8 %).

Le nouvel immeuble est le 43e immeuble actuellement détenu par la SCPI au Royaume-Uni (sur un total de 76 immeubles, y compris ce nouvel achat). Il s’agit également du quinzième achat en 2023 pour CORUM, qui a investi près de de 640 millions d’euros actes en main (tous frais inclus) depuis le début de l’année.

Trois locataires de référence

Le bâtiment accueille trois locataires qui font référence chacun dans leur domaine.

Premier groupe hôtelier en Europe et sixième dans le monde, le groupe français Accor [2] totalise plus de 4,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022 et 5 200 établissements dans une centaine de pays. Fondé en 1967, il compte aujourd’hui plus de 50 marques parmi lesquelles Ibis, Mercure, Novotel ou encore Sofitel.

Tesco [3] représente pour sa part le premier distributeur alimentaire au Royaume-Uni et en Irlande et le troisième dans le monde. Depuis 1953, le groupe emploie 530 000 personnes dans ses presque 5 000 magasins implantés dans douze pays.

Le groupe hollandais Q-Park [4] figure lui dans le top 5 des principaux acteurs du marché du stationnement européen.

Preuve de leur intérêt pour l’immeuble, les locataires sont encore engagés pour 18,7 années de location en moyenne, à très long terme donc.

Au cœur d’un quartier touristique

Sur la côte anglaise, Liverpool se situe à 80 km environ au nord-ouest de Londres. Réputée pour son équipe de foot, la ville a connu son âge d’or durant la Révolution industrielle et fut l’une des plus modernes au monde au 19e siècle. Plus près de nous, Liverpool reste bien sûr le berceau des légendaires Beatles et l’une des destinations les plus touristiques du Royaume-Uni. A quelques pas du front de mer, sur l’une des principales rues de la ville, le nouvel immeuble est d’ailleurs tout proche du mythique « Cavern Club », la salle de spectacle qui a vu démarrer les quatre célèbres garçons dans le vent !

Sur plus de 12 000 m2, l’ensemble immobilier compte deux bâtiments : le premier accueille l’hôtel, dont les 123 chambres sont réparties sur sept étages, et le commerce en rez-de-chaussée. Le second bâtiment, accolé, abrite les 279 places de parking réparties sur 13 demi-niveaux.

« La remontée de la livre depuis le début de l’année 2023 ouvre une nouvelle étape pour CORUM XL qui pourrait trouver là l’occasion de revendre à court ou moyen terme une part de son patrimoine britannique, précise Philippe Cervesi. Mais malgré cette hausse de la devise, il reste des opportunités à saisir au Royaume-Uni, ce dont CORUM XL ne se prive pas. En particulier lorsque ces bonnes affaires lui permettent au passage de diversifier son patrimoine vers des secteurs dont le potentiel nous semble intéressant pour les années à venir et de préparer les performances de demain. »