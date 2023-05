Des résultats qui répondent aux objectifs que la SCI ViaGénérations s’était fixée pour le premier trimestre de cette année et qui permettent à son unité de comptes d’afficher des performances dans la ligne de ses performances passées.

ViaGénérations vise le maintien à domicile des seniors, et l’augmentation de leur pouvoir d’achat en rendant « liquide » leur patrimoine immobilier. Cette SCI est dédiée à l’investissement en immobilier viager. Elle transforme l’image « poussiéreuse » du viager en un outil de gestion patrimonial performant et utile, au carrefour de problématiques sociétales d’actualité, comme le financement des retraites et de la dépendance du grand âge. Ce fonds d’investissement alternatif est distribué exclusivement sous la forme d’unités de compte (UC) dans des contrats d’assurance-vie, de capitalisation et Plan d’Épargne Retraite.

Pour le premier trimestre 2023, ViaGénérations affiche un encours de 1,095 Mrd€. Sur la même période, la performance nette de son unité de compte (UC) ressort à +1,6%. Les 57 nouvelles acquisitions réalisées sur cette même période s’élèvent à un montant de 62 M€. Le ratio d’investissement immobilier s’inscrit à 66%. Cette dynamique permet d’envisager pour le second trimestre la réouverture de la collecte auprès des assureurs qui distribuent l’UC.

« Les résultats de ce premier trimestre confirment la tendance de la fin 2022. Dans un contexte économique difficile, nous avons à cœur de faire croître le fonds ViaGénérations qui favorise le pouvoir d’achat des seniors, en poursuivant notre diversification géographique, et en développant de nouveaux partenariats sur la partie sourcing » conclut Florence Roche, Directrice de la Gestion Immobilière, la SCI ViaGénérations, chez Turgot Asset Management.