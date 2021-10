UNE ACQUISITION AU CŒUR DE L’ILE DE NANTES

PERIAL Asset Management acquiert un actif immobilier de bureau au sein de l’opération emblématique mixte et novatrice Îlink à Nantes pour un montant de 19 M€.

Livré entre 2018 et 2019, le programme Îlink situé au cœur du quartier Prairie-au-duc sur l’Ile de Nantes associe bureaux, commerces et logement. L’ambition du projet est de s’adapter aux nouveaux usages de l’immobilier et aux évolutions des modes de vie, en connectant notamment les habitants entre eux, mais aussi à leur quartier.

L’immeuble acquis par PERIAL Asset Management développe une surface totale de 5 700 m² en R+9, répartis entre bureaux et commerces (dont 90 % de commerces aidés par la ville de Nantes). 51 emplacements de parking viennent compléter le bien. Les lots de bureaux acquis par PERIAL Asset Management représentent l’ensemble des bureaux du projet global Îlink.

L’actif est occupé à 100%, par plusieurs locataires dont une majorité de sociétés du monde numérique comme Sii et Niji, mais aussi des entreprises de bouche (We love Soupes) ou Green Shopper.

UN CADRE DE VIE AGREABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

Situé à 10 min de la station de tramway actuelle et 5 min du futur hub de transport « Nantes CHU », l’actif bénéficie d’une excellente desserte en transport en commun ainsi que routière et aéroportuaire.

Il bénéficie d’une proximité avec plusieurs espaces verts de qualité : le Parc des Chantiers, en bord de Loire et le nouveau parc de la Prairie-du-Duc de plusieurs hectares de verdure sur les anciennes voies ferroviaires.

Le programme Îlink est labellisé BBC RT 2012, notamment grâce au gain thermique apporté par les vitrages et l’orientation des logements.

Il a été lauréat 2017 du prix « Pyramide d’argent » par la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). Ce prix est destiné à promouvoir la qualité, l’innovation et le savoir-faire dans les programmes de construction de logements neufs et d’immobilier tertiaire.

« Cette nouvelle acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’investissement de notre SCI PERIAL Euro Carbone au travers d’un actif innovant répondant à nos exigences en termes de RSE. » indique Stéphane Collange, Directeur des Investissements de PERIAL Asset Management.

PERIAL Asset Management était conseillé dans cette opération par l’étude Lexfair Notaires et le cabinet d’avocats Ashurst.

RAPPEL DE LA STRATEGIE DE LA SCI PERIAL EURO CARBONE :

Cette SCI à capital variable, disponible en assurance vie, développe une stratégie bas carbone grâce à la mise en place de plan d’optimisation, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre (GES) des immeubles du portefeuille. Chaque année, un bilan carbone est réalisé à l’échelle du portefeuille, et les émissions de GES constatées sur les scopes 1 et 2 font l’objet d’une stratégie de compensation grâce au financement de projets internationaux. Ces derniers seront présentés en AG aux investisseurs de la SCI qui pourront voter parmi une sélection de projets. La SCI PERIAL EURO CARBONE est labélisée ISR depuis décembre 2020.