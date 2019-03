L’ Intelligence artificielle au service de l’ I.Agent Immobilier

La startup Hosman, présente les résultats d’une étude exclusive qui a été réalisée pour son compte par Opinion Way entre le 6 et le 7 mars 2019 auprès d’un panel de plus de 1000 personnes âgées de 18 ans et plus partout en France.

Fintech, foodtech, legaltech… Les secteurs de la banque, de l’agroalimentaire et du droit entre autres, ont été disruptés ! C’est maintenant au tour de l’immobilier : la Proptech a le vent en poupe et de nombreux acteurs émergent pour révolutionner le marché de l’immobilier français !

La digitalisation de la transaction immobilière peut paraître compliquée comme il s’agit souvent de l’achat d’une vie. La charge émotionnelle peut sembler trop forte pour que la vente se passe totalement de contact humain. Cela pourrait représenter une barrière à la digitalisation de ce secteur pourtant les français semblent prêts à voir ce marché se transformer.

Des résultats surprenants et un essor du digital

Selon le sondage Opinion Way pour Hosman, un français sur 3 pense qu’une transaction immobilière peut se passer uniquement en ligne et sans intervention humaine.

Et cela est encore plus présent chez les moins de 50 ans car 40% d’entre eux pensent que l’immobilier peut se passer de l’humain. La proptech a donc de beaux jours devant elle ! Surtout en région parisienne où 45% des habitants pourraient réaliser une transaction immobilière 100% en ligne. C’est le résultat d’un sondage réalisé par OpinionWay commandé par l’agence immobilière Hosman.

Les français sont dors et déjà très demandants de plus d’innovations technologiques et attendent plus de services digitaux. En effet 65% considèrent que les agences immobilières devraient davantage recourir aux outils digitaux.

Comment les français envisagent donc la vente immobilière dans les années à venir ? Intelligence artificielle, matching, blockchain : quelles innovations technologiques les français attendent-ils de leur I.Agent ?

Tout d’abord pour l’estimation d’un bien immobilier, un français sur 3 pense que l’intelligence artificielle serait capable d’estimer le prix de vente d’un bien de façon bien plus juste qu’un agent immobilier. Cet avis est encore plus présent chez les moins de 50 ans car 40% d’entre eux le partagent.

Ensuite pour trouver des acheteurs intéressés, plus d’un français sur 3 pense que l’Intelligence Artificielle peut recommander de façon plus pertinente des biens à un acheteur qu’un agent immobilier. Et ils ont surement raison car cela a déjà été expérimenté aux États Unis, à Denver en 2016 : un robot a su, mieux qu’un agent immobilier, suggérer à un acheteur des maisons correspondant à des critères personnels et non mesurables tels que la distribution des pièces, le style architectural, l’environnement, etc… [1]

Concernant l’achat du bien, un français sur quatre, chez les moins de 50 ans, pourrait aller jusqu’à acheter un bien suite à une visite virtuelle uniquement. Une visite virtuelle est réalisée en ligne, elle vous permet de voir l’ensemble du bien en haut définition et en 3D.

Enfin pour la vente en elle même, plus d’un français sur 3 - 36% - chez les moins de 50 ans serait prêt à acheter un bien immobilier sans passer devant le notaire, via une transaction digitale sécurisée de type blockchain. L’utilisation de la blockchain pour automatiser la transaction permettrait au processus de vente d’être beaucoup plus rapide et moins cher. La durée moyenne d’une transaction immobilière se situe aujourd’hui généralement entre 3 et 6 mois.

La révolution du marché de l’immobilier est donc bel et bien en marche !