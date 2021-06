La société BE REAL Investment Management acquiert auprès de MASCF une résidence étudiante existante à Marseille, pour le compte du fonds d’investissement résidentiel paneuropéen CMW géré par Catella REAL Estate AG. Situé à proximité du centre hospitalier universitaire de la Timone, l’immeuble compte plus d’une centaine de logements, des espaces communs, un espace commercial et de bureau.

Edifié en 2012, la résidence étudiante rachetée par BE REAL Investment Management auprès de la MACSF est située dans le 5ème arrondissement de Marseille face au centre hospitalier universitaire (CHU) de la Timone, et à proximité des facultés de médecine, de pharmacie et du Centre de Formation de la Bourse du Travail (CFBT).

D’une superficie d’environ 4000 m2, la résidence est divisée en 151 logements, des espaces communs (salles d’études et de détente, salle de fitness, et des espaces extérieurs) ainsi qu’un local à usage de commerce et de bureau. Ce bâtiment bénéficie également du label Promotelec Performance niveau Très Haute Performance Energétique Energies Renouvelables (THPE EnR 2005).

La résidence étudiante est exploitée par SERGIC sous la marque Twenty Campus par le biais d’un bail commercial d’une durée ferme de 10 ans et qui prend effet le jour de l’acquisition. Parallèlement, un deuxième bail commercial, portant sur les locaux commerciaux et de bureaux de l’immeuble, a également été signé avec l’agence MASCF de Marseille.

Les résidences étudiantes, un atout patrimonial

« Cette cession de l’une de nos résidences étudiantes reste pour le moment un cas isolé, car cette typologie d’actif demeure un atoutpatrimonial pour la MACSF à l’heure où chacun cherche à diversifier son exposition immobilière », précise Nicolas LEPERE, Directeur Immobilier de la MACSF.

Le groupe MACSF a constitué au fil de ces 15 dernières années un portefeuille de 7 résidences étudiantes modernes, bénéficiant toutes de localisations enviables en centre-ville des plus grandes métropoles universitaires françaises.

BE REAL IM, un spécialiste du résidentiel alternatif

Créée en 2017 par Marc Billiani et Emmanuel Elkrieff, BE REAL Investment Management est une société indépendante spécialisée dans l’Asset et l’Investment Management qui offre à une clientèle institutionnelle des solutions sur mesure sur la classe d’actifs Résidentiel, reposant sur une expertise et un savoir-faire de l’équipe de plus de 15 ans sur cette typologie d’actifs. BE REAL IM gère un portefeuille d’environ 500 millions d’euros, composé d’actifs résidentiels et de résidences services pour seniors et étudiants.

« Grâce aux transactions réalisées récemment et au pipeline en cours d’acquisitions de résidences seniors et étudiantes, la société BE REAL IM est devenue un acteur incontournable des produits résidentiels alternatifs », déclare Marc Billiani, co-fondateur et associé gérant de BE REAL IM.

Avec cette acquisition, le portefeuille de résidences étudiantes géré par BE REAL IM représente environ 2 200 logements situés sur le territoire français

Au-delà des fondamentaux immobiliers et des évolutions de l’usage et des modes d’hébergement, les produits résidentiels alternatifs nécessitent des compétences financières pour analyser les business plans des opérateurs de résidences services et une expertise pointue de leurs modèles économiques.

Parallèlement, pour accompagner ses clients sur le volet environnemental et socialement responsable, BE REAL IM analyse de nombreuses opportunités et projets innovants permettant d’intégrer cette nouvelle valeur dans leurs futurs investissements.

Dans cette transaction concernant la résidence étudiante de Marseille, BE REAL lM était conseillé par Allez et Associés sur le volet notarial, Archers sur la partie juridique, Bureau Veritas sur le volet technique et environnemental. La MACSF était accompagnée par LEXFAIR Notaires et CBRE Résidentiel.